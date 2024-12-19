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Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии
Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растёт до 14,19 рубля, начиная позитивной динамикой третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:22+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растёт до 14,19 рубля, начиная позитивной динамикой третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 14,19 рубля.При этом по итогам торгов среды курс рубля продемонстрировал снижение к юаню второй день подряд. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек - до 14,15 рубля.
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россия, курсы валют, юань, рубль
РОССИЯ, курсы валют, юань, рубль
Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии
Мосбиржа: курс юаня растет до 14,19 рубля
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растёт до 14,19 рубля, начиная позитивной динамикой третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 14,19 рубля.
При этом по итогам торгов среды курс рубля продемонстрировал снижение к юаню второй день подряд. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек - до 14,15 рубля.