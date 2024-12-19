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Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии

Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии - 19.12.2024, ПРАЙМ

Юань демонстрирует рост в начале торговой сессии

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растёт до 14,19 рубля, начиная позитивной динамикой третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской... | 19.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растёт до 14,19 рубля, начиная позитивной динамикой третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.16 мск повышается на 4 копейки, до 14,19 рубля.При этом по итогам торгов среды курс рубля продемонстрировал снижение к юаню второй день подряд. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек - до 14,15 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курсы валют, юань, рубль