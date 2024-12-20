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"Одни убытки": американские фермеры с ужасом ждут прихода Трампа

"Одни убытки": американские фермеры с ужасом ждут прихода Трампа - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Одни убытки": американские фермеры с ужасом ждут прихода Трампа

На пороге Белого дома Дональд Трамп вновь грозит пошлинами ключевым торговым партнерам, в частности Китаю. У Пекина уже есть опыт жестких ответных мер,... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T04:04+0300

2024-12-20T04:04+0300

2024-12-20T04:04+0300

статья

мировая экономика

сша

китай

пекин

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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ, Елена Савельева. На пороге Белого дома Дональд Трамп вновь грозит пошлинами ключевым торговым партнерам, в частности Китаю. У Пекина уже есть опыт жестких ответных мер, например, блокировка импорта сельхозпродукции из США. Американские фермеры, которые Трамп уже лишил 11 миллиардов долларов в свой первый президентский срок, готовятся к худшему.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМиллиардные потериИзбранный президент США собирается усилить торговое давление на союзников и оппонентов, потому что США нужен торговый профицит. Первым делом Трамп пообещал вернуть пошлины на импорт. Для Европы — минимум десять процентов, на отдельные категории товаров — все 20. С Китаем еще жестче. Сейчас у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. Такой расклад победителя недавних выборов совсем не устраивает.Согласно опросу экономистов Reuters, на китайский импорт возможны почти 40-процентные пошлины. В первый президентский срок Трампа было максимум 25, когда он развернул полномасштабную торговую войну с Пекином. В итоге экономика США изрядно пострадала, не в последнюю очерель сельское хозяйство.Китай - крупнейший покупатель американской сельхозпродукции, пшеницы, кукурузы, масленичных культур, сои. В 2023 году экспорт сельхозпродукции из США в КНР составил порядка 34 млрд долларов.После того, как Трамп ввел импортные пошлины на огромный перечень китайских товаров, Китай нанес ответный удар: ввел тарифы на ввоз американской сельхозпродукции и в том числе ограничил импорт сои. Эта культура занимает важное место в структуре экспорта США: страна является одним из крупнейших мировых производителей сои, уступая по объемам производства только Бразилии.В итоге американские поставки крупнейшему в мире покупателю этой культуры упали на 79% в первые два года первого срока Трампа. Китай начал закупать сою, кукурузу и даже сорго у Бразилии, плюс диверсифицировал поставки, открыв свой рынок для кукурузы и пшеницы из Аргентины.Бразилия крупному покупателю обрадовалась: стала выращивать еще больше сои, расширять посевные площади. Урожай сои там в начале следующего года может оказаться на 30% больше того, чтобы было до торговой войны между США и Китаем. А производство сорго на всякий случай нарастила до 4,6 млн тонн, хотя раньше вообще его практически не экспортировала.В итоге первая торговая война Трампа нанесла американским фермерам ущерб в 11 миллиардов долларов. Не помогли и субсидии, которые администрация выдавала фермерам, пытаясь компенсировать их потериСнова-здоровоТеперь в отрасли опасаются схожего сценария. На повышение импортных пошлин со стороны США с большой вероятностью Китай ответит ограничением закупок в США сои и других товаров, предупредили в RaboResearch.В январе 2020 года США и Китай подписали так называемое торговое соглашение "Фаза один", в рамках которого Пекин обязался купить американских сельскохозяйственных товаров на миллиарды долларов, однако обязательства не выполнил.По данным Минсельхоза США, объем экспорта сои из США в Китай в прошлом году сократился примерно до 26,4 млн тонн (для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 36,1 млн тонн, а в 2017 году, накануне начала торговой войны, — 31,7 млн тонн).В случае напора Трампа Пекин вновь введет ограничения на закупки, а фермеры будут терять миллионы тонн экспорта зерна и сои ежегодно, напомнили в Национальной ассоциации производителей кукурузы и Американской ассоциации производителей сои. По их оценкам, очередная торговая война может стоить одним только производителям сои порядка $3,6—5,9 млрд годового объема производства.Надежные альтернативыОднако если Пекин и на этот раз с легкостью диверсифицирует свой импорт, США будет крайне сложно переориентироваться на другие рынки."Переориентация на иные рынки такого количества грузов, потребует времени и налаживания новых транспортных маршрутов, кроме того, потеря огромного китайского платежеспособного рынка негативно скажется на сельхозтоваропроизводителях и смежных отраслях народного хозяйства США. Китайские компании без особых усилий приобретут необходимые им зерновые культуры в странах БРИКС", - указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.Найти замену КНР Америки не удастся – Индии столько сои и пшеницы, сколько покупает Китай, вряд ли будет нужно, а кукурузу она сама экспортирует, добавляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Вдобавок у Индии в любом случае есть достойная альтернатива – Россия, так как она является надежным поставщиком, способным принимать оплату в рупиях. Перенаправить полностью сбыт на Европу тоже не выйдет – там своего хватает, к тому же, приличные объемы по низким ценам могут поступить с Украины", - подчеркивает аналитик.Банкротства не за горамиВ 2019 году количество банкротств фермерских хозяйств в США подскочило на 20% в 2019 году, даже несмотря на миллиарды долларов помощи от властей.Если Трамп пойдет по тому же пути, можно ждать новой волны банкротства американских аграриев, которые по цепочке могут вызвать недовольство внешней политикой президента и даже массовые протесты, если дело зайдет слишком далеко, предупреждает Хазанов."Зато для России будут формироваться благоприятные условия для расширения ее сельскохозяйственного экспорта в Китай. Собственно, она не первый год его наращивает на рынок своего соседа, по сое же он основной ее потребитель – в 2023 году импорт российской сои в стоимостьном выражении в КНР достиг 741 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2022-м" - указывает эксперт.О профиците для США речи точно не идет. Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году сельскохозяйственная отрасль страны столкнется с рекордным дефицитом торгового баланса в размере $42,5 млрд.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, хаджимурад белхароев, reuters, минсельхоз