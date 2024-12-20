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Экс-замминистра транспорта попал в СИЗО по делу о мошенничестве

Экс-замминистра транспорта попал в СИЗО по делу о мошенничестве - 20.12.2024, ПРАЙМ

Экс-замминистра транспорта попал в СИЗО по делу о мошенничестве

Бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов оказался в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T05:34+0300

2024-12-20T05:34+0300

2024-12-20T05:34+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов оказался в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, которая так и не заработала в полную силу, сообщал РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев. Как пояснил адвокат, система была создана в 2012 году. "Президент распорядился создать систему для безопасности транспорта с камерой, которая должна была отправлять данные в МВД, ФСБ и Ространснадзор в автоматическом режиме. Ее создал ФГУП, она прошла приемку в ФСБ, МВД и Ространснадзоре. Семенов ее принял как начальник департамента, она была проверена в аэропорту и на автовокзале, тесты прошла", - рассказал собеседник агентства. По его словам, система работала в полном объеме, однако у ее предполагаемых пользователей не нашлось средств для оплаты получаемых данных. "В какой-то момент встал вопрос, кто за это будет платить - за интернет, на передачу данных, обслуживание. Было обращение к правительству России, правительство отказалось. Было обращение в Госдуму с предложением брать деньги с бизнеса, кому принадлежат тоннели, мосты и так далее, там отказались, мол, дополнительная нагрузка на бизнес. Система уже создана, отменить ее нельзя, лицензии куплены, она работает, и работает до сих пор, но без наполняемости, никто не хочет платить деньги, а значит, камеры не дают информацию ФСБ, МВД, Ространснадзору. Государство платило за ее поддержание с учетом ее создания, разработки и лицензий, за 10 лет это 250 миллионов", - рассказал Еланцев. В 2022 году Счетная палата обратила внимание на неэффективность системы, "наполняемости нет, а деньги тратятся", однако есть распоряжение правительства России, в котором говорится, что систему закрывать нельзя, уточнил защитник. "И вот, в 2024 году, Семенову предъявлено обвинение, и не в расходовании средств, а в том, что якобы система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM. В самих материалах следствия тут же указано, что лицензии были закуплены, их объем, маркировки, все легко отследить. Семенов – самый первый, кто рад разобраться. К нему пришли в 6 утра со спецназом, арестовали, кинули в лицо материалы 10-летней давности о лицензиях, про которые он сразу и не вспомнил. Самое интересное, что система до сих пор поддерживается, ее можно запустить в любой момент, когда кто-то найдет на нее деньги", - заключил адвокат. Дорогомиловский суд столицы отправил Семенова в СИЗО 29 ноября на срок до 26 января. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.

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бизнес, общество , москва, рф, мвд, фсб, ространснадзор