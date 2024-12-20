https://1prime.ru/20241220/kartel-853735052.html
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов - 20.12.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:07+0300
2024-12-20T11:07+0300
2024-12-20T11:07+0300
экономика
россия
фас рф
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило ведомство. "ФАС раскрыла картель при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование"... торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории города Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа... общая сумма государственных контрактов составила 2 866 510 383 рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. По данным ведомства, участники картельного сговора заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в пяти торговых процедурах. Хозяйствующие субъекты при участии в аукционах придерживались недобросовестной стратегии с условным наименованием "таран". Суть ее заключается в снижении цены до экономически невыгодной в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы, добавили в ФАС.
https://1prime.ru/20241220/stroymaterialy-853731384.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, строительство
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, строительство
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов
ФАС выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей на торгах по строительству
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило ведомство.
"ФАС раскрыла картель при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование"... торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории города Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа... общая сумма государственных контрактов составила 2 866 510 383 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей.
По данным ведомства, участники картельного сговора заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в пяти торговых процедурах. Хозяйствующие субъекты при участии в аукционах придерживались недобросовестной стратегии с условным наименованием "таран". Суть ее заключается в снижении цены до экономически невыгодной в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы, добавили в ФАС.
Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы