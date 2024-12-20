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ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов - 20.12.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:07+0300
2024-12-20T11:07+0300
экономика
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строительство
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило ведомство. "ФАС раскрыла картель при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование"... торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории города Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа... общая сумма государственных контрактов составила 2 866 510 383 рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. По данным ведомства, участники картельного сговора заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в пяти торговых процедурах. Хозяйствующие субъекты при участии в аукционах придерживались недобросовестной стратегии с условным наименованием "таран". Суть ее заключается в снижении цены до экономически невыгодной в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы, добавили в ФАС.
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россия, фас рф, строительство
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, строительство
11:07 20.12.2024
 
ФАС выявила картельный сговор на торгах по строительству в ряде регионов

ФАС выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей на торгах по строительству

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор на сумму более 2,8 миллиарда рублей на торгах по выполнению проектно-изыскательных работ и строительству нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило ведомство.
"ФАС раскрыла картель при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование"... торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий на территории города Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа... общая сумма государственных контрактов составила 2 866 510 383 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей.
По данным ведомства, участники картельного сговора заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в пяти торговых процедурах. Хозяйствующие субъекты при участии в аукционах придерживались недобросовестной стратегии с условным наименованием "таран". Суть ее заключается в снижении цены до экономически невыгодной в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы, добавили в ФАС.
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФстроительство
 
 
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