https://1prime.ru/20241220/putin-853725310.html

Путин проведет итоговое заседание Госсовета

Путин проведет итоговое заседание Госсовета - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин проведет итоговое заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, проведет итоговое заседание Госсовета, которое будет посвящено поддержке семей. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T00:17+0300

2024-12-20T00:17+0300

2024-12-20T00:17+0300

экономика

общество

россия

рф

москва

новгородская область

владимир путин

антон котяков

валентина матвиенко

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853725310.jpg?1734643073

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, проведет итоговое заседание Госсовета, которое будет посвящено поддержке семей. Участники подведут итоги Года семьи, обсудят дополнительные федеральные меры для поддержания демографии, опыт регионов и практики для эффективной информационной работы по продвижению семейных ценностей, в том числе для повышения престижа многодетности. На заседании с докладами выступят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Андрей Никитин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. ИТОГИ ГОДА СЕМЬИ Для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей в ноябре прошлого года Путин подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. За это время власти страны приняли ряд важных решений для поддержки российских семей. Например, определен единый для всех субъектов РФ статус многодетной семьи, подписан закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ, а также подготовлен законопроект о продлении маткапитала до 2030 года. Кроме того, в июле Путин поручил создать комиссию Госсовета по направлению "Семья", которая и планирует подвести итоги объявленного Года семьи. Для подготовки к итоговому заседанию Госсовета комиссия провела выездное заседание в ноябре, где составила перечень мер по поддержке семей с детьми в России. Так, по данным главы комиссии Никитина, анализ показал, что российские женщины всё чаще рожают третьих и последующих детей, но при этом снижается рождаемость первенцев у матерей в возрасте до 25 лет. Кроме того, Никитин подчеркивал, что коммерческие предприятия и бюджетные организации должны ориентироваться на принципы семейноцентричности. А ответственность за реализацию региональных программ поддержки рождаемости будет лежать на губернаторах. Также сообщалось, что по поручению президента РФ в паспорта нацпроектов включены мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости. СОВЕТ ПО ДЕМОГРАФИИ Среди других мер по улучшению демографической обстановки стало создание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Глава государства заявлял, что уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Путин признавал, что это сложная задача, однако, по мнению российского лидера, необходимо сделать все, что зависит от властей для выхода рождаемости в РФ на уверенный рост. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая возглавила новую президентскую структуру, рассказывала, что в состав Совета войдут эксперты по демографии и учёные. По ее словам, Совет станет "мозговым центром" анализа, где будут разрабатываться меры для улучшения ситуации. МОДНО ИМЕТЬ ДЕТЕЙ Вопросы повышения рождаемости и демографии становятся одной из важнейших тем практически всех ключевых выступлений президента России. Выступая на Всероссийском семейном форуме в январе 2024 года, Путин отмечал, что многодетных семей в стране должно становиться все больше и необходимо принять все меры для поддержки семей с детьми. На пленарной сессии Восточного экономического форума глава государства вновь призвал заботиться о народонаселении. Путин отмечал, что нужно повышать рождаемость, создавать условия, чтобы россияне заводили большие семьи, и чтобы иметь много детей было модно, как когда-то в России было 7-10 человек в семьях. Не осталась без внимания эта тема и в ходе прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией, в ходе которой глава государства просил глав регионов уделить особое внимание этому вопросу, и отмечал, что рабочий день губернаторов должен начинаться и заканчиваться вопросом демографии. В этом контексте Путин похвалил Туву и Чечню за хорошие показатели демографии и сообщил, что для регионов, где уровень рождаемости меньше, будет создана отдельная программа.

рф

москва

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, новгородская область, владимир путин, антон котяков, валентина матвиенко, госсовет