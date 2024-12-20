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"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве
"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве - 20.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве
"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 годы, продолжат сотрудничать в разведке и добыче газа и нефти, сбыте... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:01+0300
2024-12-20T13:01+0300
2024-12-20T13:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 годы, продолжат сотрудничать в разведке и добыче газа и нефти, сбыте углеводородов, производстве машиностроительной продукции для нужд отрасли, сообщил "Газпром"."Газпром" и "Лукойл" подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 годы. Компании продолжат развивать сотрудничество в таких областях, как разведка, добыча, транспортировка, переработка газа, газового конденсата и нефти, сбыт углеводородов и продуктов их переработки, производство современной машиностроительной продукции для нужд отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале газовой группы.
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ПРАЙМ
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"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве
"Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 гг
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 годы, продолжат сотрудничать в разведке и добыче газа и нефти, сбыте углеводородов, производстве машиностроительной продукции для нужд отрасли, сообщил "Газпром".
"Газпром" и "Лукойл" подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2025-2030 годы. Компании продолжат развивать сотрудничество в таких областях, как разведка, добыча, транспортировка, переработка газа, газового конденсата и нефти, сбыт углеводородов и продуктов их переработки, производство современной машиностроительной продукции для нужд отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале газовой группы.