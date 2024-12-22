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Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией - 22.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией - 22.12.2024, ПРАЙМ
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией
Россия и Китай хотят использовать Северный морской путь для торговли, но для развития этого коридора нужна поддержка Запада, пишет американское издание... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T12:26+0300
2024-12-22T12:26+0300
экономика
арктика
россия
сша
северный морской путь
дональд трамп
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай хотят использовать Северный морской путь для торговли, но для развития этого коридора нужна поддержка Запада, пишет американское издание Responsible Statecraft.Как отмечает автор, новый президент США Дональд Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин сосредоточен на развитии Заполярья, что привлекает внимание Трампа. Путин участвовал в церемонии спуска на воду нового ледокола "Чукотка". Такие ледоколы стоят дорого, но Россия строит их в больших количествах, отмечается в публикации.Арктика важна для России, так как на нее приходится до 10% ВВП и 20% экспорта. В частности, планируется увеличить экспорт полезных ископаемых по северному морскому пути в шесть-семь раз.Китай также заинтересован в СМП и стремится к партнерству с Россией. Пекин должен обеспечить прибыльность инвестиций в арктический коридор.Усиленное внимание к Арктике может повлиять на прекращение украинского конфликта, США и Европа могут стимулировать западные инвестиции в СМП, указывается в статье.По мнению автора, соответствующая сделка может принести выгоду США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции, Южной Корее и Японии. Трамп может использовать Арктику как рычаг для достижения мира в Восточной Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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арктика, россия, сша, северный морской путь, дональд трамп
Экономика, АРКТИКА, РОССИЯ, США, Северный морской путь, Дональд Трамп
12:26 22.12.2024
 
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией

RS: Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол "Арктика"
 Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Роман Денисов
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай хотят использовать Северный морской путь для торговли, но для развития этого коридора нужна поддержка Запада, пишет американское издание Responsible Statecraft.
Как отмечает автор, новый президент США Дональд Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Президент России Владимир Путин сосредоточен на развитии Заполярья, что привлекает внимание Трампа. Путин участвовал в церемонии спуска на воду нового ледокола "Чукотка". Такие ледоколы стоят дорого, но Россия строит их в больших количествах, отмечается в публикации.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
США считают Россию самой острой угрозой в Арктике
5 декабря, 20:04
Арктика важна для России, так как на нее приходится до 10% ВВП и 20% экспорта. В частности, планируется увеличить экспорт полезных ископаемых по северному морскому пути в шесть-семь раз.
Китай также заинтересован в СМП и стремится к партнерству с Россией. Пекин должен обеспечить прибыльность инвестиций в арктический коридор.
Усиленное внимание к Арктике может повлиять на прекращение украинского конфликта, США и Европа могут стимулировать западные инвестиции в СМП, указывается в статье.
По мнению автора, соответствующая сделка может принести выгоду США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции, Южной Корее и Японии. Трамп может использовать Арктику как рычаг для достижения мира в Восточной Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаАРКТИКАРОССИЯСШАСеверный морской путьДональд Трамп
 
 
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