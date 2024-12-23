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Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с апреля 2022 года
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с апреля 2022 года - 23.12.2024, ПРАЙМ
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с апреля 2022 года
Ценовые ожидания бизнеса в декабре росли четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля позапрошлого года, говорится в информационно-аналитическом... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:32+0300
2024-12-23T17:32+0300
2024-12-23T17:32+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в декабре росли четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля позапрошлого года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 17 декабря. "Ценовые ожидания бизнеса росли четвертый месяц подряд и достигли локального максимума – с апреля 2022 года. Они находятся существенно выше значений за 2017–2019 годы, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах. Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы в том числе с увеличением с января налоговой нагрузки и минимального размера оплаты труда, а также тарифов на коммунальные услуги. Указывается, что ценовые ожидания снизились только у предприятий сельского хозяйства, водоснабжения и электроэнергетики. Также, по данным ЦБ, краткосрочные ожидания компаний в целом были выше ноябрьских значений. Это было связано в первую очередь с "улучшением ожиданий" у предприятий промышленного производства и сферы услуг. А наиболее сдержанными оставались ожидания предприятий торговли автотранспортными средствами и строительства. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата снизились почти во всех отраслях, заметнее – в оптовой торговле, торговле автотранспортными средствами и добыче полезных ископаемых. В торговле автотранспортом оценки обновили минимум за период с сентября 2022 года. В целом в числе наиболее значимых проблем многие респонденты отмечали сохранение дефицита рабочей силы, а также сложности в расчетах за поставки по международным контрактам.
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россия, бизнес, ценовые ожидания
Банк России, РОССИЯ, Бизнес, ценовые ожидания
Ценовые ожидания бизнеса достигли максимума с апреля 2022 года
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в декабре достигли максимума с апреля 2022 года
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в декабре росли четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля позапрошлого года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 17 декабря.
"Ценовые ожидания бизнеса росли четвертый месяц подряд и достигли локального максимума – с апреля 2022 года. Они находятся существенно выше значений за 2017–2019 годы, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах.
Отмечается, что предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы в том числе с увеличением с января налоговой нагрузки и минимального размера оплаты труда, а также тарифов на коммунальные услуги.
Указывается, что ценовые ожидания снизились только у предприятий сельского хозяйства, водоснабжения и электроэнергетики.
Также, по данным ЦБ, краткосрочные ожидания компаний в целом были выше ноябрьских значений. Это было связано в первую очередь с "улучшением ожиданий" у предприятий промышленного производства и сферы услуг. А наиболее сдержанными оставались ожидания предприятий торговли автотранспортными средствами и строительства.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата снизились почти во всех отраслях, заметнее – в оптовой торговле, торговле автотранспортными средствами и добыче полезных ископаемых. В торговле автотранспортом оценки обновили минимум за период с сентября 2022 года. В целом в числе наиболее значимых проблем многие респонденты отмечали сохранение дефицита рабочей силы, а также сложности в расчетах за поставки по международным контрактам.
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