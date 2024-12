Дайджест российских СМИ - 28 января

https://1prime.ru/20241223/dajdzhest-853787997.html

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Санкции пропускают газ - Иностранным импортерам российского сырья начали облегчать расчеты - Иностранные покупатели российского газа начали получать разрешения для работы с подпавшим под санкции США Газпромбанком. Об исключениях уже заявили Турция и Венгрия, хотя официально соответствующей лицензии Минфин США пока не выпустил. - Красота не лечится - Граждане потратились на медицинскую косметологию - К концу 2024 года во всей российской бьюти-индустрии самый заметный рост выручки - на 50–60% - показали два сегмента: клиники медицинской косметологии, а также салоны массажа и эпиляции. Средства на популярные процедуры потребители изыскивают за счет экономии на классических услугах - стрижке и маникюре: спрос на них рос менее заметными темпами. - В Черном море, в черной пене - Корреспондент "Ъ" вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута - В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение 15 декабря. Пляжи Анапы сильно загрязнены нефтепродуктами, убедился корреспондент "Ъ" Александр Черных; а местные жители спорят о перспективах летнего туристического сезона. - Частным заводам упрощают партнерство - Применение ГЧП в промышленности предложено расширить - Минпромторг подготовил законопроект, расширяющий возможности применения недавно запущенного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве и реконструкции не только государственных, но и частных промышленных предприятий. - Депрессию подлечат единой субсидией - Доводить деньги до бедных регионов будет Минэкономики - Почти одновременно с перезапуском индивидуальных программ развития (ИПР) для десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство пересмотрело порядок доведения выделяемых на эти программы средств. - Погоня за креативом растянулась - Неравенство в развитии творческих индустрий в субъектах РФ нарастает - В 2024 году возросло неравенство уровня развития творческих индустрий в регионах, свидетельствуют результаты рейтинга, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Субъекты РФ оценивались по социально-экономическим условиям, культурной среде, экономике и поддержке креативных индустрий. - Традиционные законотворческие ценности - Чем занималась Госдума в осеннюю сессию - Одной из важнейших тем завершившейся на прошлой неделе осенней сессии Госдумы стало противодействие нелегальной миграции. Этот новый тренд был задан еще весной, а осенью дополнился целым рядом заметных свершений. - Жить станет лучше, жить станет цифровей - Центризбирком рассказал региональным комиссиям о планах на будущее - Центризбирком (ЦИК) на ежегодном совещании с председателями избирательных комиссий регионов подвел итоги уходящего года и обсудил ближайшие перспективы. В планах организаторов выборов — концепция цифровизации избирательных счетов и проект платформы обратной связи портала "Госуслуги" для работы с избиркомами. - Водителям добавили проезжих частей - Владимир Путин ускорил автодорожное движение на запад и восток - Президент Владимир Путин 22 декабря открыл ряд автодорожных объектов в разных уголках страны. Самый крупный — новая 119-километровая трасса от Краснодара до Тамани, которая примет растущий поток автотуристов в сторону Крыма. - C полковника все взыщут - В рамках борьбы с коррупцией Генпрокуратура отобрала банный комплекс у полицейского - Как стало известно "Ъ", целый банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы. - В наследственной массе появилась уголовная - Гражданскую вдову обвинили в растрате семейных ценностей - Как стало известно "Ъ", борьба за наследство бывшего вице-президента страховой группы "Спасские ворота", экс-топ-менеджера "Группы Мост" Михаила Тамирова привела к возбуждению уголовного дела в отношении одной из двух его жен. Гражданскую супругу бизнесмена Лилию Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей. - Банкротство аренде не помеха - Конкурсного управляющего заподозрили в махинациях с недвижимостью - Как стало известно "Ъ", неожиданное продолжение получила скандальная история бизнесмена Обида Ясинова, главы одной из старейших столичных строительных компаний, "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5). - Это растет — для того, для чего надо растет - Вашингтон считает растущий ядерный потенциал Китая угрозой, а Пекин — "силой мира" - Пентагон на прошедшей неделе представил Конгрессу США обзор боевой мощи Китая China Power Report, содержащий в том числе обновленную оценку китайского ядерного арсенала: у КНР якобы уже есть 600 развернутых ядерных боезарядов, а к 2030 году будет 1 тысяча, что близко к уровням России и США. - Сирии не хватит на всех - Геополитическое противостояние в регионе вступило в новую фазу - Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье посетил Сирию, а вскоре в Дамаск отправится и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турция полна решимости стать главным игроком в Сирии, заняв то место, которое принадлежало России и Ирану. - Цемент стынет - Рост рынка замедляется в отсутствие спроса - Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства. - Полисы новых территорий - Страховщики предложат ОСАГО жителям ДНР и ЛНР - На фоне вступающих в следующем году законодательных изменений страховые компании выходят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для оказания услуг в одном из крупнейших сегментов рынка — ОСАГО. По словам экспертов, новые субъекты РФ крайне перспективны для страховщиков как с точки зрения сборов, так и перекрестных продаж. - Пиво без полки — деньги на ветер - Розничные цены могут вырасти вслед за отпускными - На новогодних каникулах пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%. - Ломбарды озолотились - Их доходы растут вслед за котировками залогов - По итогам III квартала ломбарды заработали больше, чем за весь 2023 год. Такие позитивные результаты сегмент демонстрирует на фоне роста цен на золото до исторических максимумов в этом году, а также перетока части клиентов из МФО в ломбарды на фоне ужесточения выдачи необеспеченных займов ЦБ. - Акционерам разрешили выйти - Дочерний банк Natixis в РФ меняет владельца - Российский дочерний банк группы Natixis, одной из крупнейших во Франции, получил разрешение быть проданным владельцу Реалист-банка, который до этого купил "дочку" J&T Finance Group SE и уже присоединил ее к своей российской кредитной организации. - "Единственный вариант для российского ЛПК — новые рынки" - Управляющий директор "ТрансЛеса" Руслан Пряников об ограничении перевозок и управлении вагонами - Российский лесопромышленный комплекс, пострадавший в 2022 году из-за ограничений на поставки в Европу, сегодня фокусируется на экспорте в Китай. Но отгрузки в КНР снижаются из-за стагнации сектора недвижимости страны и инфраструктурных сложностей. - Юрлицо встало особняком - Верховный суд отделил владельца от компании - Верховный суд РФ (ВС) не разрешил привлечь к солидарной ответственности владельца компании по иску ее контрагента. Адвокат, заключивший договор с организацией об оказании юруслуг, требовал взыскать недополученную им оплату не только с организации-заказчика, но и с ее единственного акционера. - Офисы растут в цене - Дорожает аренда даже объектов класса B - По итогам января - ноября 2024 года в Москве и Подмосковье средние ставки в бизнес-центрах класса В увеличились на 16% год к году. Это выше, чем по всему офисному сегменту, где за этот период рост составил 11%. - Оперативный розыск денег - Хостинг-провайдеры поднимают цены со ссылкой на СОРМ - Российские хостинг-провайдеры планируют повышение цен на свои услуги в начале 2025 года до 10% на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Требование по установке систем было введено для компаний год назад, и сейчас провайдеры говорят о росте стоимости комплексов. - "Наш поезд уже не шатается на ходу" - Глава "Геоскана" Алексей Юрецкий о беспилотниках в воздухе, под землей и космосе - В России подходит к концу первый год действия нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его составители рассчитывают, что к 2030 году объем российского рынка БАС составит 180 тысяч единиц техники и 200 миллиардов рублей. При этом производители столкнулись с задержкой финансирования по гражданскому госзаказу (ГГЗ) и выплат субсидий. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли - Это необходимо для углубления локализации производства китайских машин - В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП). - Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки - Решение ЦБ сохранить ставку стало сюрпризом для рынка, что указывает на проблемы в коммуникации - Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. - В Москве и Петербурге прошла серия поджогов и взрывов банкоматов - В стране зафиксирована "самая массовая волна воздействия мошенников", отметили в МВД - В столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. - Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на Госсовете - Он предложил продлить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где мало новостроек - В Кремле состоялось заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей: 2024 год в России был Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России. - Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП - Никто в блоке не тратит так много - Представители команды избранного президента США Дональда Трампа донесли до европейских союзников по НАТО, что он потребует довести их расходы на оборону до 5% ВВП – показателя, которого сейчас не достигает ни одна из стран альянса. - Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топлива - Энергокризис обрушился на страну на фоне сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке - Из-за перебоев с электроснабжением в Иране не работают государственные и частные предприятия, часть госучреждений, власти на время закрыли образовательные учреждения, а учащихся перевели на онлайн-обучение, пишет The New York Times (NYT). - Стоимость долгов банков и МФО упала до двухлетнего минимума - Это произошло из-за сильного повышения судебных госпошлин и ключевой ставки - Стоимость выставленных на продажу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) просроченных долгов в октябре – ноябре опустилась до минимальных значений за последние пару лет. - Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - Intesa Sanpaolo будет принимать деньги только от своей российской "дочки" - Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы". Об этом "Интеза" в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов, рассказали "Ведомостям" собеседники в двух отечественных банках. - Вячеслав Закоржевский: "Главное, чтобы силы уходили на "здесь и сейчас", а не "в стол" - Гендиректор "Мойофис" – о преодолении кризиса в одном из крупнейших разработчиков отечественного софта - Есть старый анекдот про три конверта. С завода уходит старый начальник. Дарит преемнику три конверта и завещает: "Если будет плохо, открой первый конверт. Если будет очень плохо, открой второй конверт. А если будет совсем плохо, открой третий". Кладет конверты в сейф. - "Герофарм" добивается принудительных лицензий на иностранные препараты - Один иск – к датской Novo Nordisk – он выиграл, еще два рассматриваются - Арбитражный суд Москвы в начале декабря принял к производству два иска "Герофарма" к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly, следует из материалов суда, с которыми ознакомились "Ведомости". Соответчиком является Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО). - "Яндекс" начал искать водителей беспилотных грузовиков - IT-компания собирается привлекать "дальнобойщиков" высокой зарплатой - "Яндекс" впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию "Ведомости" обнаружили на сайте компании. - Суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes - Его долги погасили для сохранения сделки между Мусаевым и Федотовым, считают эксперты - Арбитражный суд Москвы постановил прекратить процедуру банкротства в отношении бывшего владельца издателя российской версии журнала Forbes – ООО "ФАФ медиа", которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову. - Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров - Затраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей - В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал "Ведомостям" директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J"son & Partners Consulting Антон Салов. - Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складов - Это направление требует слишком много инвестиций - Принадлежащая Сбербанку логистическая компания "Сберлогистика" начала или начнет в ближайшее время расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавшие с этой компанией. - Ставки по вкладам достигли пика - Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил - Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но Банк России удивил всех и сохранил ставку на уровне 21% – только один из 23 опрошенных "Ведомостями" экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения ключевой минимум до 23%. - "Премия должна быть сюрпризом". Как компании готовы поощрять работников - "Ведомости" опросили топ-менеджеров, будут ли они доплачивать сотрудникам под Новый год и за что - Дополнительное вознаграждение положительно влияет на имидж компании в глазах сотрудников и соискателей, что важно при дефиците на рынке труда. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Путин подвел итоги Года семьи в РФ и объявил о новых мерах поддержки - Россиян должно быть намного больше, чтобы страна успешно развивалась. Об этом Владимир Путин заявил в пятницу на заседании Госсовета в Кремле, где он подвел итоги Года семьи в России. Президент объявил о новых мерах поддержки семей, в частности, предложил повысить пособия для молодых мам, а также расширить семейную ипотеку. - Скидка на авиабилеты в 50 процентов будет у всех детей до 12 лет уже к 14 января - После поручения президента Владимира Путина, сделанного в ходе "Прямой линии" 19 декабря, минтранс сообщил, что приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50-процентной скидки на авиабилеты. - Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения Грибова - Как работать в государственной системе образования и при этом заработать десятки миллионов рублей, на зависть не только педагогам из глубинки, но и столичным учителям? - ЦБ РФ перестал повышать ключевую ставку - Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров неожиданно перестал повышать ключевую ставку, и это - на фоне высоких темпов роста потребительских цен. Участники рынка и экспертное сообщество ожидали роста ставки с 21% как минимум до 22-23% и даже выше. - Трагедия в Магдебурге может потопить многих немецких политиков - Пришедшим на рождественскую ярмарку в небольшом восточно-немецком городке Магдебург (235 тысяч человек - ред.) казалось, что они в полной безопасности. В этом их уже много лет уверяли власти. Они говорили, что после теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года, во время которого террорист на грузовике убил 12 человек, сделаны выводы. - Путин принял участие в открытии новых транспортных объектов - Несмотря на санкции и регулярные атаки, Россия активно развивает транспортную инфраструктуру. К концу 2024 года большинство федеральных трасс и более половины региональных будет приведено в нормативное состояние, активно идет и развитие аэропортов, чтобы достичь целевого показателя - к 2030 году увеличить авиаперевозки в полтора раза. - Итоги работы "Народного ОПК": Увеличились объемы производства коптеров и РЭБ - На базе одной из воинских частей, дислоцированных в Подмосковье, в минувшие выходные состоялось подведение итогов работы за 2024 год народного оборонно-промышленного комплекса. - "Мы стали только сильнее": Валентина Матвиенко подвела итоги осенней сессии - Фундаментальными приоритетами России стали Победа, семья и суверенитет, заявила Валентина Матвиенко. 20 декабря на последнем в этом году пленарном заседании Совета Федерации его спикер подвела итоги осенней сессии. - Как проходит ликвидация последствий разлития нефтепродуктов в Керченском проливе - По данным МЧС, от разлившегося мазута после ЧП с нефтяными танкерами на Кубани необходимо очистить 54 километра берега Черного моря. За последние дни площадь загрязнения выросла еще на пять километров. Дошел мазут и до берегов Керченского полуострова: мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Правда, пятна оперативно убрали, мониторинг продолжается. - Сенаторы закончили консультации по кандидатуре Генерального прокурора - Совет Федерации провел консультации по предложенной Владимиром Путиным кандидатуре Игоря Краснова для его переназначения на должность Генпрокурора РФ. - СК расследует дело о подделках для легализации приезжих - Столичное подразделение Следственного комитета РФ объявило о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции. - Собянин открыл пятый в столице Флагманский центр - в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова - Четыре первых флагманских центра экстренной помощи открылись в столице за последний год в городских больницах имени Вересаева, Боткина, Филатова и в Склифе. И вот вступил в строй и пятый флагман. - Спрос на загородные дома к концу года вырос - Строительство загородного дома за последний год подорожало, по оценкам экспертов, на 10-30%. При этом спрос на дома в начале зимы активизировался. - Зеленский унизил Европу, запретив транзит российского газа - Премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Главной темой может стать вопрос о поставках газа в Словакию через Украину. С 1 января Киев планирует полностью прекратить транзит через свою территорию, что ставит Братиславу на грань масштабного кризиса. - За десятками поджогов банкоматов по всей стране стоят украинские спецслужбы - Перед новогодними праздниками по всей стране полиция фиксировала просто вал нападений с поджогами на банкоматы, торговые центры и прочие здания. А направляли наших граждан телефонные мошенники под контролем киевских спецслужб. Они находят для совершения демонстративных преступлений пожилых, запуганных людей. - Как в Китае работает принцип "одна страна, две системы" - Последние годы были ознаменованы небывалыми вызовами: от украинского кризиса до палестино-израильского конфликта, от эскалации напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе до раскручивания маховика западной политики гегемона. - На Камчатке два пилота и пассажир выжили после падения Ан-2 в снег - Троим мужчинам - двум членам экипажа и пассажиру, - отправившимся в рядовой полет на Ан-2 с целью доставить коммерческий груз из 800 килограммов продовольствия и запчастей, пришлось пережить падение самолета с опрокидыванием воздушного судна навзничь и трехсуточное ожидание в снегах. Как признались они сами, 22 декабря пережили второй день рождения. - В Петербурге в январе начнет работу первый "Образовательный завод" - В начале января в Северной столице запустят первый в городе "Образовательный завод". Это принципиально новый проект, предполагающий выпуск реальной, нужной заводу настоящей продукции, но на базе электромашиностроительного колледжа и на новом современном оборудовании. - В Севастополе заморозили цены на "социальные" разновидности хлеба - Два вида хлеба, дарницкий и формовой, будут продавать в Севастополе по старой цене - 20 рублей. Власти города договорились с крупным местным хлебозаводом, что будут сдерживать цены на эти две самые популярные разновидности "социального" хлеба. - Как Рыльск восстает из руин после теракта ВСУ - В первые минуты после варварского обстрела город лежал в дымящихся руинах: пять человек погибли, 14 - до сих пор под наблюдением врачей, среди них подросток и беременная женщина. Но сразу же после удара местные власти и неравнодушные и отважные вышли на улицы - помочь пострадавшим и самому Рыльску. Жители признаются, что уже приготовились жить без воды и газа, но этого не случилось. - В опасном пансионате для пожилых людей в Смоленске нашли более 50 нарушений - Частный пансионат "Радость дома", постояльцы которого своей худобой напоминали узников концлагеря, закрыли после проверки прокуратуры и МЧС. Три десятка немощных стариков обитали на окраине города в зоне нежилой застройки. - Грузоперевозчики предупредили о риске банкротств - Себестоимость автомобильных грузоперевозок в этом году заметно выросла, а тарифы снизились из-за недостаточного спроса. В такой ситуации многие компании могут обанкротиться, а оставшиеся - взвинтят тарифы, что отразится на стоимости товаров. Игроки отрасли считают, что не допустить этого поможет только поддержка на федеральном уровне. - США могут вынудить ОПЕК и Россию вступить в гонку по добыче нефти - Себестоимость добычи сланцевой нефти в США подешевела почти до 40 долл. за баррель и, вероятнее всего, опустится до 36 долл. уже в следующем году. Такие данные приводит S&P Global, говоря о Пермском бассейне, обеспечивающем основной прирост добычи сланцевой нефти в Северной Америке. - Торговый микробизнес проигрывает крупным сетям и онлайну - Почти у половины российских компаний (46,1%) выручка в этом году сохранилась или выросла, свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Институтом экономики роста имени Столыпина (ИЭР). В 2023 году таких предприятий было 54,5%. Около 17% заявили о продолжении стабильного роста, а 2,5% - об ускоренном росте. - Россия приступила к формированию новых международных обязательств по климату - Россия приступила к формированию нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) - обязательства страны по Парижскому соглашению по климату. В его основу войдет в том числе "Российская система климатического мониторинга", результаты первого этапа создания которой были недавно представлены. Эксперты рассказали "Российской газете", какие новые обязательства может взять на себя страна. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Ударная постановка - Чего добивается Киев усилением атак на регионы России - Беспрецедентными атаками по гражданским объектам Рыльска, Казани и других российских городов киевский режим пытается выторговать преференции в рамках возможных переговоров после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, считают эксперты. - Источник сласти - На показ детей в рекламе вредной пищи предлагают ввести запрет - В России предлагают ввести запрет на показ детей в рекламе вредной пищи. Речь о продукции с высоким содержанием сахара, жира и соли. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат от "Единой России" Борис Гладких. - Переговорный фол - Россия не видит Швейцарию посредником по Украине - Швейцария не готовит вторую мирную конференцию, Берн сейчас сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, заявили "Известиям" в МИД страны. Однако Москва не видит это государство посредником в мирном урегулировании, сказали в посольстве РФ в Швейцарии. - Дары разносящие - МФО начали заманивать клиентов "беспроцентными" займами - Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов. Схема стала актуальной, поскольку ЦБ в этом году ужесточил лимиты по новым выдачам заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. - Ожидайте ответа - Путин предупредил о реакции России на атаку дронов по Казани - Противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки беспилотниками по Казани утром в субботу. Об этом Владимир Путин заявил 22 декабря на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. - Перейти на Ту - Каким будет новый стратегический самолёт-ракетоносец - Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России Ту-160 и Ту-95 проходят модернизацию — в ходе этих работ уже восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта и уникальных систем. - Энергичный подход - Зачем премьер Словакии прилетал к президенту России - В случае прекращения российского транзита газа через Украину Словакия должна перестать поставлять Киеву электроэнергию. Об этом "Известиям" заявил глава комиссии по международным делам словацкого парламента от партии Smer Мариан Кери. - Газ на то пошло - В Молдавии ждут протестов после прекращения транзита через Украину - В Молдавии в связи с прекращением транзита газа через Украину могут начаться протесты, заявил "Известиям" депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Так, в республике уже прошли выступления фермеров из-за общего роста цен. - "Мы на Марсе. Правда" - Кардиохирург Лео Бокерия — о жизни, семье и работе - Академик РАН, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия отметил 22 декабря 85 лет. Сейчас он ежедневно проводит операции на открытом сердце, активно занимается общественной деятельностью. - Всё перетруд - Самыми востребованными специалистами года стали инженеры и педагоги - Самыми востребованными квалифицированными сотрудниками в этом году стали инженеры, педагоги и программисты, сообщили "Известиям" во ВНИИ труда Минтруда. В условиях развития промышленности и инфраструктурных проектов спрос на сотрудников с квалификацией и опытом растёт, отметили в рекрутинговых сервисах. - Решение на высоте - Псевдоспутники раздадут интернет в удалённых посёлках - В России приступили к созданию псевдоспутников — стратосферных беспилотных самолётов, которые по функционалу сходны с космическими аппаратами, размещёнными на орбите, но при этом действуют на меньшей высоте. Поэтому их запуск и эксплуатация обходятся значительно дешевле. - Не ждали, но гадали - Почему ЦБ решил не поднимать ключевую ставку - Перед Новым годом иногда происходят чудеса не только в сказках, но и в жизни. В минувшую пятницу, например, Центробанк вопреки всем прогнозам и ожиданиям не повысил ключевую ставку, а сохранил на уровне 21%. - Право обладателя - В РФ хотят упростить удаление подделок с маркетплейсов - В России хотят упростить удаление контрафакта на онлайн-площадках. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы. Шесть отраслевых ассоциаций обратились с этой инициативой в кабмин, меру просят закрепить в готовящемся законе "О платформенной экономике".

