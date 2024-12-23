https://1prime.ru/20241223/dajdzhest-853787997.html
Дайджест российских СМИ - 28 января
Дайджест российских СМИ - 28 января - 23.12.2024, ПРАЙМ
Дайджест российских СМИ - 28 января
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T06:24+0300
2024-12-23T06:24+0300
2024-12-23T06:24+0300
россия
рф
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
валентина матвиенко
ведомости
банк россия
банк россии
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(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- Санкции пропускают газ - Иностранным импортерам российского сырья начали облегчать расчеты - Иностранные покупатели российского газа начали получать разрешения для работы с подпавшим под санкции США Газпромбанком. Об исключениях уже заявили Турция и Венгрия, хотя официально соответствующей лицензии Минфин США пока не выпустил.
- Красота не лечится - Граждане потратились на медицинскую косметологию - К концу 2024 года во всей российской бьюти-индустрии самый заметный рост выручки - на 50–60% - показали два сегмента: клиники медицинской косметологии, а также салоны массажа и эпиляции. Средства на популярные процедуры потребители изыскивают за счет экономии на классических услугах - стрижке и маникюре: спрос на них рос менее заметными темпами.
- В Черном море, в черной пене - Корреспондент "Ъ" вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута - В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение 15 декабря. Пляжи Анапы сильно загрязнены нефтепродуктами, убедился корреспондент "Ъ" Александр Черных; а местные жители спорят о перспективах летнего туристического сезона.
- Частным заводам упрощают партнерство - Применение ГЧП в промышленности предложено расширить - Минпромторг подготовил законопроект, расширяющий возможности применения недавно запущенного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве и реконструкции не только государственных, но и частных промышленных предприятий.
- Депрессию подлечат единой субсидией - Доводить деньги до бедных регионов будет Минэкономики - Почти одновременно с перезапуском индивидуальных программ развития (ИПР) для десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство пересмотрело порядок доведения выделяемых на эти программы средств.
- Погоня за креативом растянулась - Неравенство в развитии творческих индустрий в субъектах РФ нарастает - В 2024 году возросло неравенство уровня развития творческих индустрий в регионах, свидетельствуют результаты рейтинга, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Субъекты РФ оценивались по социально-экономическим условиям, культурной среде, экономике и поддержке креативных индустрий.
- Традиционные законотворческие ценности - Чем занималась Госдума в осеннюю сессию - Одной из важнейших тем завершившейся на прошлой неделе осенней сессии Госдумы стало противодействие нелегальной миграции. Этот новый тренд был задан еще весной, а осенью дополнился целым рядом заметных свершений.
- Жить станет лучше, жить станет цифровей - Центризбирком рассказал региональным комиссиям о планах на будущее - Центризбирком (ЦИК) на ежегодном совещании с председателями избирательных комиссий регионов подвел итоги уходящего года и обсудил ближайшие перспективы. В планах организаторов выборов — концепция цифровизации избирательных счетов и проект платформы обратной связи портала "Госуслуги" для работы с избиркомами.
- Водителям добавили проезжих частей - Владимир Путин ускорил автодорожное движение на запад и восток - Президент Владимир Путин 22 декабря открыл ряд автодорожных объектов в разных уголках страны. Самый крупный — новая 119-километровая трасса от Краснодара до Тамани, которая примет растущий поток автотуристов в сторону Крыма.
- C полковника все взыщут - В рамках борьбы с коррупцией Генпрокуратура отобрала банный комплекс у полицейского - Как стало известно "Ъ", целый банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы.
- В наследственной массе появилась уголовная - Гражданскую вдову обвинили в растрате семейных ценностей - Как стало известно "Ъ", борьба за наследство бывшего вице-президента страховой группы "Спасские ворота", экс-топ-менеджера "Группы Мост" Михаила Тамирова привела к возбуждению уголовного дела в отношении одной из двух его жен. Гражданскую супругу бизнесмена Лилию Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей.
- Банкротство аренде не помеха - Конкурсного управляющего заподозрили в махинациях с недвижимостью - Как стало известно "Ъ", неожиданное продолжение получила скандальная история бизнесмена Обида Ясинова, главы одной из старейших столичных строительных компаний, "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5).
- Это растет — для того, для чего надо растет - Вашингтон считает растущий ядерный потенциал Китая угрозой, а Пекин — "силой мира" - Пентагон на прошедшей неделе представил Конгрессу США обзор боевой мощи Китая China Power Report, содержащий в том числе обновленную оценку китайского ядерного арсенала: у КНР якобы уже есть 600 развернутых ядерных боезарядов, а к 2030 году будет 1 тысяча, что близко к уровням России и США.
- Сирии не хватит на всех - Геополитическое противостояние в регионе вступило в новую фазу - Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье посетил Сирию, а вскоре в Дамаск отправится и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турция полна решимости стать главным игроком в Сирии, заняв то место, которое принадлежало России и Ирану.
- Цемент стынет - Рост рынка замедляется в отсутствие спроса - Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства.
- Полисы новых территорий - Страховщики предложат ОСАГО жителям ДНР и ЛНР - На фоне вступающих в следующем году законодательных изменений страховые компании выходят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для оказания услуг в одном из крупнейших сегментов рынка — ОСАГО. По словам экспертов, новые субъекты РФ крайне перспективны для страховщиков как с точки зрения сборов, так и перекрестных продаж.
- Пиво без полки — деньги на ветер - Розничные цены могут вырасти вслед за отпускными - На новогодних каникулах пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%.
- Ломбарды озолотились - Их доходы растут вслед за котировками залогов - По итогам III квартала ломбарды заработали больше, чем за весь 2023 год. Такие позитивные результаты сегмент демонстрирует на фоне роста цен на золото до исторических максимумов в этом году, а также перетока части клиентов из МФО в ломбарды на фоне ужесточения выдачи необеспеченных займов ЦБ.
- Акционерам разрешили выйти - Дочерний банк Natixis в РФ меняет владельца - Российский дочерний банк группы Natixis, одной из крупнейших во Франции, получил разрешение быть проданным владельцу Реалист-банка, который до этого купил "дочку" J&T Finance Group SE и уже присоединил ее к своей российской кредитной организации.
- "Единственный вариант для российского ЛПК — новые рынки" - Управляющий директор "ТрансЛеса" Руслан Пряников об ограничении перевозок и управлении вагонами - Российский лесопромышленный комплекс, пострадавший в 2022 году из-за ограничений на поставки в Европу, сегодня фокусируется на экспорте в Китай. Но отгрузки в КНР снижаются из-за стагнации сектора недвижимости страны и инфраструктурных сложностей.
- Юрлицо встало особняком - Верховный суд отделил владельца от компании - Верховный суд РФ (ВС) не разрешил привлечь к солидарной ответственности владельца компании по иску ее контрагента. Адвокат, заключивший договор с организацией об оказании юруслуг, требовал взыскать недополученную им оплату не только с организации-заказчика, но и с ее единственного акционера.
- Офисы растут в цене - Дорожает аренда даже объектов класса B - По итогам января - ноября 2024 года в Москве и Подмосковье средние ставки в бизнес-центрах класса В увеличились на 16% год к году. Это выше, чем по всему офисному сегменту, где за этот период рост составил 11%.
- Оперативный розыск денег - Хостинг-провайдеры поднимают цены со ссылкой на СОРМ - Российские хостинг-провайдеры планируют повышение цен на свои услуги в начале 2025 года до 10% на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Требование по установке систем было введено для компаний год назад, и сейчас провайдеры говорят о росте стоимости комплексов.
- "Наш поезд уже не шатается на ходу" - Глава "Геоскана" Алексей Юрецкий о беспилотниках в воздухе, под землей и космосе - В России подходит к концу первый год действия нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его составители рассчитывают, что к 2030 году объем российского рынка БАС составит 180 тысяч единиц техники и 200 миллиардов рублей. При этом производители столкнулись с задержкой финансирования по гражданскому госзаказу (ГГЗ) и выплат субсидий.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли - Это необходимо для углубления локализации производства китайских машин - В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП).
- Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки - Решение ЦБ сохранить ставку стало сюрпризом для рынка, что указывает на проблемы в коммуникации - Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
- В Москве и Петербурге прошла серия поджогов и взрывов банкоматов - В стране зафиксирована "самая массовая волна воздействия мошенников", отметили в МВД - В столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах.
- Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на Госсовете - Он предложил продлить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где мало новостроек - В Кремле состоялось заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей: 2024 год в России был Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России.
- Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП - Никто в блоке не тратит так много - Представители команды избранного президента США Дональда Трампа донесли до европейских союзников по НАТО, что он потребует довести их расходы на оборону до 5% ВВП – показателя, которого сейчас не достигает ни одна из стран альянса.
- Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топлива - Энергокризис обрушился на страну на фоне сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке - Из-за перебоев с электроснабжением в Иране не работают государственные и частные предприятия, часть госучреждений, власти на время закрыли образовательные учреждения, а учащихся перевели на онлайн-обучение, пишет The New York Times (NYT).
- Стоимость долгов банков и МФО упала до двухлетнего минимума - Это произошло из-за сильного повышения судебных госпошлин и ключевой ставки - Стоимость выставленных на продажу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) просроченных долгов в октябре – ноябре опустилась до минимальных значений за последние пару лет.
- Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - Intesa Sanpaolo будет принимать деньги только от своей российской "дочки" - Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы". Об этом "Интеза" в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов, рассказали "Ведомостям" собеседники в двух отечественных банках.
- Вячеслав Закоржевский: "Главное, чтобы силы уходили на "здесь и сейчас", а не "в стол" - Гендиректор "Мойофис" – о преодолении кризиса в одном из крупнейших разработчиков отечественного софта - Есть старый анекдот про три конверта. С завода уходит старый начальник. Дарит преемнику три конверта и завещает: "Если будет плохо, открой первый конверт. Если будет очень плохо, открой второй конверт. А если будет совсем плохо, открой третий". Кладет конверты в сейф.
- "Герофарм" добивается принудительных лицензий на иностранные препараты - Один иск – к датской Novo Nordisk – он выиграл, еще два рассматриваются - Арбитражный суд Москвы в начале декабря принял к производству два иска "Герофарма" к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly, следует из материалов суда, с которыми ознакомились "Ведомости". Соответчиком является Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО).
- "Яндекс" начал искать водителей беспилотных грузовиков - IT-компания собирается привлекать "дальнобойщиков" высокой зарплатой - "Яндекс" впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию "Ведомости" обнаружили на сайте компании.
- Суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes - Его долги погасили для сохранения сделки между Мусаевым и Федотовым, считают эксперты - Арбитражный суд Москвы постановил прекратить процедуру банкротства в отношении бывшего владельца издателя российской версии журнала Forbes – ООО "ФАФ медиа", которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову.
- Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров - Затраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей - В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал "Ведомостям" директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J"son & Partners Consulting Антон Салов.
- Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складов - Это направление требует слишком много инвестиций - Принадлежащая Сбербанку логистическая компания "Сберлогистика" начала или начнет в ближайшее время расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавшие с этой компанией.
- Ставки по вкладам достигли пика - Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил - Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но Банк России удивил всех и сохранил ставку на уровне 21% – только один из 23 опрошенных "Ведомостями" экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения ключевой минимум до 23%.
- "Премия должна быть сюрпризом". Как компании готовы поощрять работников - "Ведомости" опросили топ-менеджеров, будут ли они доплачивать сотрудникам под Новый год и за что - Дополнительное вознаграждение положительно влияет на имидж компании в глазах сотрудников и соискателей, что важно при дефиците на рынке труда.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Путин подвел итоги Года семьи в РФ и объявил о новых мерах поддержки - Россиян должно быть намного больше, чтобы страна успешно развивалась. Об этом Владимир Путин заявил в пятницу на заседании Госсовета в Кремле, где он подвел итоги Года семьи в России. Президент объявил о новых мерах поддержки семей, в частности, предложил повысить пособия для молодых мам, а также расширить семейную ипотеку.
- Скидка на авиабилеты в 50 процентов будет у всех детей до 12 лет уже к 14 января - После поручения президента Владимира Путина, сделанного в ходе "Прямой линии" 19 декабря, минтранс сообщил, что приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50-процентной скидки на авиабилеты.
- Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения Грибова - Как работать в государственной системе образования и при этом заработать десятки миллионов рублей, на зависть не только педагогам из глубинки, но и столичным учителям?
- ЦБ РФ перестал повышать ключевую ставку - Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров неожиданно перестал повышать ключевую ставку, и это - на фоне высоких темпов роста потребительских цен. Участники рынка и экспертное сообщество ожидали роста ставки с 21% как минимум до 22-23% и даже выше.
- Трагедия в Магдебурге может потопить многих немецких политиков - Пришедшим на рождественскую ярмарку в небольшом восточно-немецком городке Магдебург (235 тысяч человек - ред.) казалось, что они в полной безопасности. В этом их уже много лет уверяли власти. Они говорили, что после теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года, во время которого террорист на грузовике убил 12 человек, сделаны выводы.
- Путин принял участие в открытии новых транспортных объектов - Несмотря на санкции и регулярные атаки, Россия активно развивает транспортную инфраструктуру. К концу 2024 года большинство федеральных трасс и более половины региональных будет приведено в нормативное состояние, активно идет и развитие аэропортов, чтобы достичь целевого показателя - к 2030 году увеличить авиаперевозки в полтора раза.
- Итоги работы "Народного ОПК": Увеличились объемы производства коптеров и РЭБ - На базе одной из воинских частей, дислоцированных в Подмосковье, в минувшие выходные состоялось подведение итогов работы за 2024 год народного оборонно-промышленного комплекса.
- "Мы стали только сильнее": Валентина Матвиенко подвела итоги осенней сессии - Фундаментальными приоритетами России стали Победа, семья и суверенитет, заявила Валентина Матвиенко. 20 декабря на последнем в этом году пленарном заседании Совета Федерации его спикер подвела итоги осенней сессии.
- Как проходит ликвидация последствий разлития нефтепродуктов в Керченском проливе - По данным МЧС, от разлившегося мазута после ЧП с нефтяными танкерами на Кубани необходимо очистить 54 километра берега Черного моря. За последние дни площадь загрязнения выросла еще на пять километров. Дошел мазут и до берегов Керченского полуострова: мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Правда, пятна оперативно убрали, мониторинг продолжается.
- Сенаторы закончили консультации по кандидатуре Генерального прокурора - Совет Федерации провел консультации по предложенной Владимиром Путиным кандидатуре Игоря Краснова для его переназначения на должность Генпрокурора РФ.
- СК расследует дело о подделках для легализации приезжих - Столичное подразделение Следственного комитета РФ объявило о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции.
- Собянин открыл пятый в столице Флагманский центр - в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова - Четыре первых флагманских центра экстренной помощи открылись в столице за последний год в городских больницах имени Вересаева, Боткина, Филатова и в Склифе. И вот вступил в строй и пятый флагман.
- Спрос на загородные дома к концу года вырос - Строительство загородного дома за последний год подорожало, по оценкам экспертов, на 10-30%. При этом спрос на дома в начале зимы активизировался.
- Зеленский унизил Европу, запретив транзит российского газа - Премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Главной темой может стать вопрос о поставках газа в Словакию через Украину. С 1 января Киев планирует полностью прекратить транзит через свою территорию, что ставит Братиславу на грань масштабного кризиса.
- За десятками поджогов банкоматов по всей стране стоят украинские спецслужбы - Перед новогодними праздниками по всей стране полиция фиксировала просто вал нападений с поджогами на банкоматы, торговые центры и прочие здания. А направляли наших граждан телефонные мошенники под контролем киевских спецслужб. Они находят для совершения демонстративных преступлений пожилых, запуганных людей.
- Как в Китае работает принцип "одна страна, две системы" - Последние годы были ознаменованы небывалыми вызовами: от украинского кризиса до палестино-израильского конфликта, от эскалации напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе до раскручивания маховика западной политики гегемона.
- На Камчатке два пилота и пассажир выжили после падения Ан-2 в снег - Троим мужчинам - двум членам экипажа и пассажиру, - отправившимся в рядовой полет на Ан-2 с целью доставить коммерческий груз из 800 килограммов продовольствия и запчастей, пришлось пережить падение самолета с опрокидыванием воздушного судна навзничь и трехсуточное ожидание в снегах. Как признались они сами, 22 декабря пережили второй день рождения.
- В Петербурге в январе начнет работу первый "Образовательный завод" - В начале января в Северной столице запустят первый в городе "Образовательный завод". Это принципиально новый проект, предполагающий выпуск реальной, нужной заводу настоящей продукции, но на базе электромашиностроительного колледжа и на новом современном оборудовании.
- В Севастополе заморозили цены на "социальные" разновидности хлеба - Два вида хлеба, дарницкий и формовой, будут продавать в Севастополе по старой цене - 20 рублей. Власти города договорились с крупным местным хлебозаводом, что будут сдерживать цены на эти две самые популярные разновидности "социального" хлеба.
- Как Рыльск восстает из руин после теракта ВСУ - В первые минуты после варварского обстрела город лежал в дымящихся руинах: пять человек погибли, 14 - до сих пор под наблюдением врачей, среди них подросток и беременная женщина. Но сразу же после удара местные власти и неравнодушные и отважные вышли на улицы - помочь пострадавшим и самому Рыльску. Жители признаются, что уже приготовились жить без воды и газа, но этого не случилось.
- В опасном пансионате для пожилых людей в Смоленске нашли более 50 нарушений - Частный пансионат "Радость дома", постояльцы которого своей худобой напоминали узников концлагеря, закрыли после проверки прокуратуры и МЧС. Три десятка немощных стариков обитали на окраине города в зоне нежилой застройки.
- Грузоперевозчики предупредили о риске банкротств - Себестоимость автомобильных грузоперевозок в этом году заметно выросла, а тарифы снизились из-за недостаточного спроса. В такой ситуации многие компании могут обанкротиться, а оставшиеся - взвинтят тарифы, что отразится на стоимости товаров. Игроки отрасли считают, что не допустить этого поможет только поддержка на федеральном уровне.
- США могут вынудить ОПЕК и Россию вступить в гонку по добыче нефти - Себестоимость добычи сланцевой нефти в США подешевела почти до 40 долл. за баррель и, вероятнее всего, опустится до 36 долл. уже в следующем году. Такие данные приводит S&P Global, говоря о Пермском бассейне, обеспечивающем основной прирост добычи сланцевой нефти в Северной Америке.
- Торговый микробизнес проигрывает крупным сетям и онлайну - Почти у половины российских компаний (46,1%) выручка в этом году сохранилась или выросла, свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Институтом экономики роста имени Столыпина (ИЭР). В 2023 году таких предприятий было 54,5%. Около 17% заявили о продолжении стабильного роста, а 2,5% - об ускоренном росте.
- Россия приступила к формированию новых международных обязательств по климату - Россия приступила к формированию нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) - обязательства страны по Парижскому соглашению по климату. В его основу войдет в том числе "Российская система климатического мониторинга", результаты первого этапа создания которой были недавно представлены. Эксперты рассказали "Российской газете", какие новые обязательства может взять на себя страна.
ИЗВЕСТИЯ
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- Ударная постановка - Чего добивается Киев усилением атак на регионы России - Беспрецедентными атаками по гражданским объектам Рыльска, Казани и других российских городов киевский режим пытается выторговать преференции в рамках возможных переговоров после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, считают эксперты.
- Источник сласти - На показ детей в рекламе вредной пищи предлагают ввести запрет - В России предлагают ввести запрет на показ детей в рекламе вредной пищи. Речь о продукции с высоким содержанием сахара, жира и соли. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат от "Единой России" Борис Гладких.
- Переговорный фол - Россия не видит Швейцарию посредником по Украине - Швейцария не готовит вторую мирную конференцию, Берн сейчас сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, заявили "Известиям" в МИД страны. Однако Москва не видит это государство посредником в мирном урегулировании, сказали в посольстве РФ в Швейцарии.
- Дары разносящие - МФО начали заманивать клиентов "беспроцентными" займами - Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов. Схема стала актуальной, поскольку ЦБ в этом году ужесточил лимиты по новым выдачам заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.
- Ожидайте ответа - Путин предупредил о реакции России на атаку дронов по Казани - Противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки беспилотниками по Казани утром в субботу. Об этом Владимир Путин заявил 22 декабря на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
- Перейти на Ту - Каким будет новый стратегический самолёт-ракетоносец - Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России Ту-160 и Ту-95 проходят модернизацию — в ходе этих работ уже восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта и уникальных систем.
- Энергичный подход - Зачем премьер Словакии прилетал к президенту России - В случае прекращения российского транзита газа через Украину Словакия должна перестать поставлять Киеву электроэнергию. Об этом "Известиям" заявил глава комиссии по международным делам словацкого парламента от партии Smer Мариан Кери.
- Газ на то пошло - В Молдавии ждут протестов после прекращения транзита через Украину - В Молдавии в связи с прекращением транзита газа через Украину могут начаться протесты, заявил "Известиям" депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Так, в республике уже прошли выступления фермеров из-за общего роста цен.
- "Мы на Марсе. Правда" - Кардиохирург Лео Бокерия — о жизни, семье и работе - Академик РАН, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия отметил 22 декабря 85 лет. Сейчас он ежедневно проводит операции на открытом сердце, активно занимается общественной деятельностью.
- Всё перетруд - Самыми востребованными специалистами года стали инженеры и педагоги - Самыми востребованными квалифицированными сотрудниками в этом году стали инженеры, педагоги и программисты, сообщили "Известиям" во ВНИИ труда Минтруда. В условиях развития промышленности и инфраструктурных проектов спрос на сотрудников с квалификацией и опытом растёт, отметили в рекрутинговых сервисах.
- Решение на высоте - Псевдоспутники раздадут интернет в удалённых посёлках - В России приступили к созданию псевдоспутников — стратосферных беспилотных самолётов, которые по функционалу сходны с космическими аппаратами, размещёнными на орбите, но при этом действуют на меньшей высоте. Поэтому их запуск и эксплуатация обходятся значительно дешевле.
- Не ждали, но гадали - Почему ЦБ решил не поднимать ключевую ставку - Перед Новым годом иногда происходят чудеса не только в сказках, но и в жизни. В минувшую пятницу, например, Центробанк вопреки всем прогнозам и ожиданиям не повысил ключевую ставку, а сохранил на уровне 21%.
- Право обладателя - В РФ хотят упростить удаление подделок с маркетплейсов - В России хотят упростить удаление контрафакта на онлайн-площадках. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы. Шесть отраслевых ассоциаций обратились с этой инициативой в кабмин, меру просят закрепить в готовящемся законе "О платформенной экономике".
рф
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ru-RU
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, валентина матвиенко, ведомости, банк россия, банк россии
РОССИЯ, РФ, США, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Ведомости, банк Россия, Банк России
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
- Санкции пропускают газ - Иностранным импортерам российского сырья начали облегчать расчеты - Иностранные покупатели российского газа начали получать разрешения для работы с подпавшим под санкции США Газпромбанком. Об исключениях уже заявили Турция и Венгрия, хотя официально соответствующей лицензии Минфин США пока не выпустил.
- Красота не лечится - Граждане потратились на медицинскую косметологию - К концу 2024 года во всей российской бьюти-индустрии самый заметный рост выручки - на 50–60% - показали два сегмента: клиники медицинской косметологии, а также салоны массажа и эпиляции. Средства на популярные процедуры потребители изыскивают за счет экономии на классических услугах - стрижке и маникюре: спрос на них рос менее заметными темпами.
- В Черном море, в черной пене - Корреспондент "Ъ" вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута - В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение 15 декабря. Пляжи Анапы сильно загрязнены нефтепродуктами, убедился корреспондент "Ъ" Александр Черных; а местные жители спорят о перспективах летнего туристического сезона.
- Частным заводам упрощают партнерство - Применение ГЧП в промышленности предложено расширить - Минпромторг подготовил законопроект, расширяющий возможности применения недавно запущенного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве и реконструкции не только государственных, но и частных промышленных предприятий.
- Депрессию подлечат единой субсидией - Доводить деньги до бедных регионов будет Минэкономики - Почти одновременно с перезапуском индивидуальных программ развития (ИПР) для десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство пересмотрело порядок доведения выделяемых на эти программы средств.
- Погоня за креативом растянулась - Неравенство в развитии творческих индустрий в субъектах РФ нарастает - В 2024 году возросло неравенство уровня развития творческих индустрий в регионах, свидетельствуют результаты рейтинга, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Субъекты РФ оценивались по социально-экономическим условиям, культурной среде, экономике и поддержке креативных индустрий.
- Традиционные законотворческие ценности - Чем занималась Госдума в осеннюю сессию - Одной из важнейших тем завершившейся на прошлой неделе осенней сессии Госдумы стало противодействие нелегальной миграции. Этот новый тренд был задан еще весной, а осенью дополнился целым рядом заметных свершений.
- Жить станет лучше, жить станет цифровей - Центризбирком рассказал региональным комиссиям о планах на будущее - Центризбирком (ЦИК) на ежегодном совещании с председателями избирательных комиссий регионов подвел итоги уходящего года и обсудил ближайшие перспективы. В планах организаторов выборов — концепция цифровизации избирательных счетов и проект платформы обратной связи портала "Госуслуги" для работы с избиркомами.
- Водителям добавили проезжих частей - Владимир Путин ускорил автодорожное движение на запад и восток - Президент Владимир Путин 22 декабря открыл ряд автодорожных объектов в разных уголках страны. Самый крупный — новая 119-километровая трасса от Краснодара до Тамани, которая примет растущий поток автотуристов в сторону Крыма.
- C полковника все взыщут - В рамках борьбы с коррупцией Генпрокуратура отобрала банный комплекс у полицейского - Как стало известно "Ъ", целый банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы.
- В наследственной массе появилась уголовная - Гражданскую вдову обвинили в растрате семейных ценностей - Как стало известно "Ъ", борьба за наследство бывшего вице-президента страховой группы "Спасские ворота", экс-топ-менеджера "Группы Мост" Михаила Тамирова привела к возбуждению уголовного дела в отношении одной из двух его жен. Гражданскую супругу бизнесмена Лилию Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей.
- Банкротство аренде не помеха - Конкурсного управляющего заподозрили в махинациях с недвижимостью - Как стало известно "Ъ", неожиданное продолжение получила скандальная история бизнесмена Обида Ясинова, главы одной из старейших столичных строительных компаний, "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5).
- Это растет — для того, для чего надо растет - Вашингтон считает растущий ядерный потенциал Китая угрозой, а Пекин — "силой мира" - Пентагон на прошедшей неделе представил Конгрессу США обзор боевой мощи Китая China Power Report, содержащий в том числе обновленную оценку китайского ядерного арсенала: у КНР якобы уже есть 600 развернутых ядерных боезарядов, а к 2030 году будет 1 тысяча, что близко к уровням России и США.
- Сирии не хватит на всех - Геополитическое противостояние в регионе вступило в новую фазу - Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье посетил Сирию, а вскоре в Дамаск отправится и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турция полна решимости стать главным игроком в Сирии, заняв то место, которое принадлежало России и Ирану.
- Цемент стынет - Рост рынка замедляется в отсутствие спроса - Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства.
- Полисы новых территорий - Страховщики предложат ОСАГО жителям ДНР и ЛНР - На фоне вступающих в следующем году законодательных изменений страховые компании выходят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для оказания услуг в одном из крупнейших сегментов рынка — ОСАГО. По словам экспертов, новые субъекты РФ крайне перспективны для страховщиков как с точки зрения сборов, так и перекрестных продаж.
- Пиво без полки — деньги на ветер - Розничные цены могут вырасти вслед за отпускными - На новогодних каникулах пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%.
- Ломбарды озолотились - Их доходы растут вслед за котировками залогов - По итогам III квартала ломбарды заработали больше, чем за весь 2023 год. Такие позитивные результаты сегмент демонстрирует на фоне роста цен на золото до исторических максимумов в этом году, а также перетока части клиентов из МФО в ломбарды на фоне ужесточения выдачи необеспеченных займов ЦБ.
- Акционерам разрешили выйти - Дочерний банк Natixis в РФ меняет владельца - Российский дочерний банк группы Natixis, одной из крупнейших во Франции, получил разрешение быть проданным владельцу Реалист-банка, который до этого купил "дочку" J&T Finance Group SE и уже присоединил ее к своей российской кредитной организации.
- "Единственный вариант для российского ЛПК — новые рынки" - Управляющий директор "ТрансЛеса" Руслан Пряников об ограничении перевозок и управлении вагонами - Российский лесопромышленный комплекс, пострадавший в 2022 году из-за ограничений на поставки в Европу, сегодня фокусируется на экспорте в Китай. Но отгрузки в КНР снижаются из-за стагнации сектора недвижимости страны и инфраструктурных сложностей.
- Юрлицо встало особняком - Верховный суд отделил владельца от компании - Верховный суд РФ (ВС) не разрешил привлечь к солидарной ответственности владельца компании по иску ее контрагента. Адвокат, заключивший договор с организацией об оказании юруслуг, требовал взыскать недополученную им оплату не только с организации-заказчика, но и с ее единственного акционера.
- Офисы растут в цене - Дорожает аренда даже объектов класса B - По итогам января - ноября 2024 года в Москве и Подмосковье средние ставки в бизнес-центрах класса В увеличились на 16% год к году. Это выше, чем по всему офисному сегменту, где за этот период рост составил 11%.
- Оперативный розыск денег - Хостинг-провайдеры поднимают цены со ссылкой на СОРМ - Российские хостинг-провайдеры планируют повышение цен на свои услуги в начале 2025 года до 10% на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Требование по установке систем было введено для компаний год назад, и сейчас провайдеры говорят о росте стоимости комплексов.
- "Наш поезд уже не шатается на ходу" - Глава "Геоскана" Алексей Юрецкий о беспилотниках в воздухе, под землей и космосе - В России подходит к концу первый год действия нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его составители рассчитывают, что к 2030 году объем российского рынка БАС составит 180 тысяч единиц техники и 200 миллиардов рублей. При этом производители столкнулись с задержкой финансирования по гражданскому госзаказу (ГГЗ) и выплат субсидий.
- Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли - Это необходимо для углубления локализации производства китайских машин - В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП).
- Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки - Решение ЦБ сохранить ставку стало сюрпризом для рынка, что указывает на проблемы в коммуникации - Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Банку России требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям, поэтому он взял паузу в повышении ключевой ставки, пояснила решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
- В Москве и Петербурге прошла серия поджогов и взрывов банкоматов - В стране зафиксирована "самая массовая волна воздействия мошенников", отметили в МВД - В столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах.
- Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на Госсовете - Он предложил продлить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где мало новостроек - В Кремле состоялось заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей: 2024 год в России был Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России.
- Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП - Никто в блоке не тратит так много - Представители команды избранного президента США Дональда Трампа донесли до европейских союзников по НАТО, что он потребует довести их расходы на оборону до 5% ВВП – показателя, которого сейчас не достигает ни одна из стран альянса.
- Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топлива - Энергокризис обрушился на страну на фоне сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке - Из-за перебоев с электроснабжением в Иране не работают государственные и частные предприятия, часть госучреждений, власти на время закрыли образовательные учреждения, а учащихся перевели на онлайн-обучение, пишет The New York Times (NYT).
- Стоимость долгов банков и МФО упала до двухлетнего минимума - Это произошло из-за сильного повышения судебных госпошлин и ключевой ставки - Стоимость выставленных на продажу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) просроченных долгов в октябре – ноябре опустилась до минимальных значений за последние пару лет.
- Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - Intesa Sanpaolo будет принимать деньги только от своей российской "дочки" - Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы". Об этом "Интеза" в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов, рассказали "Ведомостям" собеседники в двух отечественных банках.
- Вячеслав Закоржевский: "Главное, чтобы силы уходили на "здесь и сейчас", а не "в стол" - Гендиректор "Мойофис" – о преодолении кризиса в одном из крупнейших разработчиков отечественного софта - Есть старый анекдот про три конверта. С завода уходит старый начальник. Дарит преемнику три конверта и завещает: "Если будет плохо, открой первый конверт. Если будет очень плохо, открой второй конверт. А если будет совсем плохо, открой третий". Кладет конверты в сейф.
- "Герофарм" добивается принудительных лицензий на иностранные препараты - Один иск – к датской Novo Nordisk – он выиграл, еще два рассматриваются - Арбитражный суд Москвы в начале декабря принял к производству два иска "Герофарма" к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly, следует из материалов суда, с которыми ознакомились "Ведомости". Соответчиком является Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО).
- "Яндекс" начал искать водителей беспилотных грузовиков - IT-компания собирается привлекать "дальнобойщиков" высокой зарплатой - "Яндекс" впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию "Ведомости" обнаружили на сайте компании.
- Суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes - Его долги погасили для сохранения сделки между Мусаевым и Федотовым, считают эксперты - Арбитражный суд Москвы постановил прекратить процедуру банкротства в отношении бывшего владельца издателя российской версии журнала Forbes – ООО "ФАФ медиа", которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову.
- Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров - Затраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей - В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал "Ведомостям" директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J"son & Partners Consulting Антон Салов.
- Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складов - Это направление требует слишком много инвестиций - Принадлежащая Сбербанку логистическая компания "Сберлогистика" начала или начнет в ближайшее время расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавшие с этой компанией.
- Ставки по вкладам достигли пика - Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил - Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но Банк России удивил всех и сохранил ставку на уровне 21% – только один из 23 опрошенных "Ведомостями" экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения ключевой минимум до 23%.
- "Премия должна быть сюрпризом". Как компании готовы поощрять работников - "Ведомости" опросили топ-менеджеров, будут ли они доплачивать сотрудникам под Новый год и за что - Дополнительное вознаграждение положительно влияет на имидж компании в глазах сотрудников и соискателей, что важно при дефиците на рынке труда.
- Путин подвел итоги Года семьи в РФ и объявил о новых мерах поддержки - Россиян должно быть намного больше, чтобы страна успешно развивалась. Об этом Владимир Путин заявил в пятницу на заседании Госсовета в Кремле, где он подвел итоги Года семьи в России. Президент объявил о новых мерах поддержки семей, в частности, предложил повысить пособия для молодых мам, а также расширить семейную ипотеку.
- Скидка на авиабилеты в 50 процентов будет у всех детей до 12 лет уже к 14 января - После поручения президента Владимира Путина, сделанного в ходе "Прямой линии" 19 декабря, минтранс сообщил, что приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50-процентной скидки на авиабилеты.
- Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения Грибова - Как работать в государственной системе образования и при этом заработать десятки миллионов рублей, на зависть не только педагогам из глубинки, но и столичным учителям?
- ЦБ РФ перестал повышать ключевую ставку - Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров неожиданно перестал повышать ключевую ставку, и это - на фоне высоких темпов роста потребительских цен. Участники рынка и экспертное сообщество ожидали роста ставки с 21% как минимум до 22-23% и даже выше.
- Трагедия в Магдебурге может потопить многих немецких политиков - Пришедшим на рождественскую ярмарку в небольшом восточно-немецком городке Магдебург (235 тысяч человек - ред.) казалось, что они в полной безопасности. В этом их уже много лет уверяли власти. Они говорили, что после теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года, во время которого террорист на грузовике убил 12 человек, сделаны выводы.
- Путин принял участие в открытии новых транспортных объектов - Несмотря на санкции и регулярные атаки, Россия активно развивает транспортную инфраструктуру. К концу 2024 года большинство федеральных трасс и более половины региональных будет приведено в нормативное состояние, активно идет и развитие аэропортов, чтобы достичь целевого показателя - к 2030 году увеличить авиаперевозки в полтора раза.
- Итоги работы "Народного ОПК": Увеличились объемы производства коптеров и РЭБ - На базе одной из воинских частей, дислоцированных в Подмосковье, в минувшие выходные состоялось подведение итогов работы за 2024 год народного оборонно-промышленного комплекса.
- "Мы стали только сильнее": Валентина Матвиенко подвела итоги осенней сессии - Фундаментальными приоритетами России стали Победа, семья и суверенитет, заявила Валентина Матвиенко. 20 декабря на последнем в этом году пленарном заседании Совета Федерации его спикер подвела итоги осенней сессии.
- Как проходит ликвидация последствий разлития нефтепродуктов в Керченском проливе - По данным МЧС, от разлившегося мазута после ЧП с нефтяными танкерами на Кубани необходимо очистить 54 километра берега Черного моря. За последние дни площадь загрязнения выросла еще на пять километров. Дошел мазут и до берегов Керченского полуострова: мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Правда, пятна оперативно убрали, мониторинг продолжается.
- Сенаторы закончили консультации по кандидатуре Генерального прокурора - Совет Федерации провел консультации по предложенной Владимиром Путиным кандидатуре Игоря Краснова для его переназначения на должность Генпрокурора РФ.
- СК расследует дело о подделках для легализации приезжих - Столичное подразделение Следственного комитета РФ объявило о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции.
- Собянин открыл пятый в столице Флагманский центр - в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова - Четыре первых флагманских центра экстренной помощи открылись в столице за последний год в городских больницах имени Вересаева, Боткина, Филатова и в Склифе. И вот вступил в строй и пятый флагман.
- Спрос на загородные дома к концу года вырос - Строительство загородного дома за последний год подорожало, по оценкам экспертов, на 10-30%. При этом спрос на дома в начале зимы активизировался.
- Зеленский унизил Европу, запретив транзит российского газа - Премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Главной темой может стать вопрос о поставках газа в Словакию через Украину. С 1 января Киев планирует полностью прекратить транзит через свою территорию, что ставит Братиславу на грань масштабного кризиса.
- За десятками поджогов банкоматов по всей стране стоят украинские спецслужбы - Перед новогодними праздниками по всей стране полиция фиксировала просто вал нападений с поджогами на банкоматы, торговые центры и прочие здания. А направляли наших граждан телефонные мошенники под контролем киевских спецслужб. Они находят для совершения демонстративных преступлений пожилых, запуганных людей.
- Как в Китае работает принцип "одна страна, две системы" - Последние годы были ознаменованы небывалыми вызовами: от украинского кризиса до палестино-израильского конфликта, от эскалации напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе до раскручивания маховика западной политики гегемона.
- На Камчатке два пилота и пассажир выжили после падения Ан-2 в снег - Троим мужчинам - двум членам экипажа и пассажиру, - отправившимся в рядовой полет на Ан-2 с целью доставить коммерческий груз из 800 килограммов продовольствия и запчастей, пришлось пережить падение самолета с опрокидыванием воздушного судна навзничь и трехсуточное ожидание в снегах. Как признались они сами, 22 декабря пережили второй день рождения.
- В Петербурге в январе начнет работу первый "Образовательный завод" - В начале января в Северной столице запустят первый в городе "Образовательный завод". Это принципиально новый проект, предполагающий выпуск реальной, нужной заводу настоящей продукции, но на базе электромашиностроительного колледжа и на новом современном оборудовании.
- В Севастополе заморозили цены на "социальные" разновидности хлеба - Два вида хлеба, дарницкий и формовой, будут продавать в Севастополе по старой цене - 20 рублей. Власти города договорились с крупным местным хлебозаводом, что будут сдерживать цены на эти две самые популярные разновидности "социального" хлеба.
- Как Рыльск восстает из руин после теракта ВСУ - В первые минуты после варварского обстрела город лежал в дымящихся руинах: пять человек погибли, 14 - до сих пор под наблюдением врачей, среди них подросток и беременная женщина. Но сразу же после удара местные власти и неравнодушные и отважные вышли на улицы - помочь пострадавшим и самому Рыльску. Жители признаются, что уже приготовились жить без воды и газа, но этого не случилось.
- В опасном пансионате для пожилых людей в Смоленске нашли более 50 нарушений - Частный пансионат "Радость дома", постояльцы которого своей худобой напоминали узников концлагеря, закрыли после проверки прокуратуры и МЧС. Три десятка немощных стариков обитали на окраине города в зоне нежилой застройки.
- Грузоперевозчики предупредили о риске банкротств - Себестоимость автомобильных грузоперевозок в этом году заметно выросла, а тарифы снизились из-за недостаточного спроса. В такой ситуации многие компании могут обанкротиться, а оставшиеся - взвинтят тарифы, что отразится на стоимости товаров. Игроки отрасли считают, что не допустить этого поможет только поддержка на федеральном уровне.
- США могут вынудить ОПЕК и Россию вступить в гонку по добыче нефти - Себестоимость добычи сланцевой нефти в США подешевела почти до 40 долл. за баррель и, вероятнее всего, опустится до 36 долл. уже в следующем году. Такие данные приводит S&P Global, говоря о Пермском бассейне, обеспечивающем основной прирост добычи сланцевой нефти в Северной Америке.
- Торговый микробизнес проигрывает крупным сетям и онлайну - Почти у половины российских компаний (46,1%) выручка в этом году сохранилась или выросла, свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Институтом экономики роста имени Столыпина (ИЭР). В 2023 году таких предприятий было 54,5%. Около 17% заявили о продолжении стабильного роста, а 2,5% - об ускоренном росте.
- Россия приступила к формированию новых международных обязательств по климату - Россия приступила к формированию нового определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) - обязательства страны по Парижскому соглашению по климату. В его основу войдет в том числе "Российская система климатического мониторинга", результаты первого этапа создания которой были недавно представлены. Эксперты рассказали "Российской газете", какие новые обязательства может взять на себя страна.
- Ударная постановка - Чего добивается Киев усилением атак на регионы России - Беспрецедентными атаками по гражданским объектам Рыльска, Казани и других российских городов киевский режим пытается выторговать преференции в рамках возможных переговоров после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, считают эксперты.
- Источник сласти - На показ детей в рекламе вредной пищи предлагают ввести запрет - В России предлагают ввести запрет на показ детей в рекламе вредной пищи. Речь о продукции с высоким содержанием сахара, жира и соли. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат от "Единой России" Борис Гладких.
- Переговорный фол - Россия не видит Швейцарию посредником по Украине - Швейцария не готовит вторую мирную конференцию, Берн сейчас сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня, заявили "Известиям" в МИД страны. Однако Москва не видит это государство посредником в мирном урегулировании, сказали в посольстве РФ в Швейцарии.
- Дары разносящие - МФО начали заманивать клиентов "беспроцентными" займами - Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов. Схема стала актуальной, поскольку ЦБ в этом году ужесточил лимиты по новым выдачам заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.
- Ожидайте ответа - Путин предупредил о реакции России на атаку дронов по Казани - Противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки беспилотниками по Казани утром в субботу. Об этом Владимир Путин заявил 22 декабря на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
- Перейти на Ту - Каким будет новый стратегический самолёт-ракетоносец - Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России Ту-160 и Ту-95 проходят модернизацию — в ходе этих работ уже восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта и уникальных систем.
- Энергичный подход - Зачем премьер Словакии прилетал к президенту России - В случае прекращения российского транзита газа через Украину Словакия должна перестать поставлять Киеву электроэнергию. Об этом "Известиям" заявил глава комиссии по международным делам словацкого парламента от партии Smer Мариан Кери.
- Газ на то пошло - В Молдавии ждут протестов после прекращения транзита через Украину - В Молдавии в связи с прекращением транзита газа через Украину могут начаться протесты, заявил "Известиям" депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Так, в республике уже прошли выступления фермеров из-за общего роста цен.
- "Мы на Марсе. Правда" - Кардиохирург Лео Бокерия — о жизни, семье и работе - Академик РАН, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия отметил 22 декабря 85 лет. Сейчас он ежедневно проводит операции на открытом сердце, активно занимается общественной деятельностью.
- Всё перетруд - Самыми востребованными специалистами года стали инженеры и педагоги - Самыми востребованными квалифицированными сотрудниками в этом году стали инженеры, педагоги и программисты, сообщили "Известиям" во ВНИИ труда Минтруда. В условиях развития промышленности и инфраструктурных проектов спрос на сотрудников с квалификацией и опытом растёт, отметили в рекрутинговых сервисах.
- Решение на высоте - Псевдоспутники раздадут интернет в удалённых посёлках - В России приступили к созданию псевдоспутников — стратосферных беспилотных самолётов, которые по функционалу сходны с космическими аппаратами, размещёнными на орбите, но при этом действуют на меньшей высоте. Поэтому их запуск и эксплуатация обходятся значительно дешевле.
- Не ждали, но гадали - Почему ЦБ решил не поднимать ключевую ставку - Перед Новым годом иногда происходят чудеса не только в сказках, но и в жизни. В минувшую пятницу, например, Центробанк вопреки всем прогнозам и ожиданиям не повысил ключевую ставку, а сохранил на уровне 21%.
- Право обладателя - В РФ хотят упростить удаление подделок с маркетплейсов - В России хотят упростить удаление контрафакта на онлайн-площадках. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы. Шесть отраслевых ассоциаций обратились с этой инициативой в кабмин, меру просят закрепить в готовящемся законе "О платформенной экономике".