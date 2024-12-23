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Все активы "Эконивы" перешли под контроль российской компании - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/ekoniva-853809649.html
Все активы "Эконивы" перешли под контроль российской компании
Все активы "Эконивы" перешли под контроль российской компании - 23.12.2024, ПРАЙМ
Все активы "Эконивы" перешли под контроль российской компании
Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:15+0300
2024-12-23T18:19+0300
экономика
россия
эконива
активы
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МОСКВА, 23 дек- ПРАЙМ. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга."Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.
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россия, эконива, активы
Экономика, РОССИЯ, ЭкоНива, активы
18:15 23.12.2024 (обновлено: 18:19 23.12.2024)
 
Все активы "Эконивы" перешли под контроль российской компании

"Эконива": все активы холдинга перешли от Ekosem-Agrar AG к российской компании

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Эконива"
Стенд компании Эконива - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек- ПРАЙМ. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга.
"Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.
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