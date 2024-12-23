https://1prime.ru/20241223/elektroenergiya-853791471.html
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря. Об этом журналистам заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:28+0300
2024-12-23T09:28+0300
2024-12-23T09:28+0300
энергетика
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абхазия
электроэнергия
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СУХУМ, 23 дек - ПРАЙМ. Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря. Об этом журналистам заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. "С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию", - отметил глава ведомства.Лимит поставляемой электроэнергии составляет 327 миллионов киловатт-часов, что хватит на январь и февраль. Ежегодно в это время Абхазия испытывает дефицит электроэнергии из-за снижения уровня водохранилища, которое снабжает республику. Ежедневная стоимость электроэнергии для Абхазии составляет 15 миллионов рублей, но эти средства не были заложены в бюджет 2024 года.Правительство республики принимает чрезвычайные меры для поиска дополнительных средств погашения этой задолженности.
https://1prime.ru/20241221/abkhaziya-853771459.html
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россия, абхазия, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, электроэнергия
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
СУХУМ, 23 дек - ПРАЙМ. Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря. Об этом журналистам заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
"С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию", - отметил глава ведомства.
Лимит поставляемой электроэнергии составляет 327 миллионов киловатт-часов, что хватит на январь и февраль. Ежегодно в это время Абхазия испытывает дефицит электроэнергии из-за снижения уровня водохранилища, которое снабжает республику. Ежедневная стоимость электроэнергии для Абхазии составляет 15 миллионов рублей, но эти средства не были заложены в бюджет 2024 года.
Правительство республики принимает чрезвычайные меры для поиска дополнительных средств погашения этой задолженности.
В Кремле прокомментировали запрос Абхазии о поставке электроэнергии