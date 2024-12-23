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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост - 23.12.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост
Биржевые цены на газ в Европе на торгах утром в понедельник растут на 3%, приближаясь к 490 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 23.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах утром в понедельник растут на 3%, приближаясь к 490 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 475,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их стоимость составляет 488,3 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 474,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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ес, газ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 490 долларам за тысячу кубометров
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах утром в понедельник растут на 3%, приближаясь к 490 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 475,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их стоимость составляет 488,3 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 474,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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