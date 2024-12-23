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Голикова оценила потребность России в кадрах
Голикова оценила потребность России в кадрах - 23.12.2024, ПРАЙМ
Голикова оценила потребность России в кадрах
Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:02+0300
2024-12-23T17:02+0300
2024-12-23T17:02+0300
экономика
россия
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кадры
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова Ранее вице-премьер сообщала, что такая потребность в кадрах составляет 2,4 миллиона человек до 2030 года. "После того, как был изменён прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась. Она теперь составляет 3,1 миллиона человек", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". По её словам, сейчас Минтруд РФ проводит окончательное согласование прогноза с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ. По завершении года прогноз будет утверждён и станет основой для формирования контрольных цифр приёма в вузы и СПО, переподготовки кадров и профориентационной работы.
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россия, татьяна голикова, кадры
Экономика, РОССИЯ, Татьяна Голикова, Кадры
Голикова оценила потребность России в кадрах
Голикова: потребность РФ в кадрах составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Ранее вице-премьер сообщала, что такая потребность в кадрах составляет 2,4 миллиона человек до 2030 года.
"После того, как был изменён прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась. Она теперь составляет 3,1 миллиона человек", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
По её словам, сейчас Минтруд РФ проводит окончательное согласование прогноза с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ. По завершении года прогноз будет утверждён и станет основой для формирования контрольных цифр приёма в вузы и СПО, переподготовки кадров и профориентационной работы.
Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова