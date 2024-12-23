Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова оценила потребность России в кадрах - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/kadry-853806335.html
Голикова оценила потребность России в кадрах
Голикова оценила потребность России в кадрах - 23.12.2024, ПРАЙМ
Голикова оценила потребность России в кадрах
Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:02+0300
2024-12-23T17:02+0300
экономика
россия
татьяна голикова
кадры
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/16/836561643_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_6a22b9798f6991404da608b31cbbaaee.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова Ранее вице-премьер сообщала, что такая потребность в кадрах составляет 2,4 миллиона человек до 2030 года. "После того, как был изменён прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась. Она теперь составляет 3,1 миллиона человек", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". По её словам, сейчас Минтруд РФ проводит окончательное согласование прогноза с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ. По завершении года прогноз будет утверждён и станет основой для формирования контрольных цифр приёма в вузы и СПО, переподготовки кадров и профориентационной работы.
https://1prime.ru/20241223/vakansii-853803457.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/16/836561643_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_257af27970f5a2f083d652c1d917ada8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, татьяна голикова, кадры
Экономика, РОССИЯ, Татьяна Голикова, Кадры
17:02 23.12.2024
 
Голикова оценила потребность России в кадрах

Голикова: потребность РФ в кадрах составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДень вакансий "Работа для всех" в Москве
День вакансий Работа для всех в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Потребность в дополнительных кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Ранее вице-премьер сообщала, что такая потребность в кадрах составляет 2,4 миллиона человек до 2030 года.
"После того, как был изменён прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась. Она теперь составляет 3,1 миллиона человек", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
По её словам, сейчас Минтруд РФ проводит окончательное согласование прогноза с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ. По завершении года прогноз будет утверждён и станет основой для формирования контрольных цифр приёма в вузы и СПО, переподготовки кадров и профориентационной работы.
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова
15:54
 
ЭкономикаРОССИЯТатьяна ГоликоваКадры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала