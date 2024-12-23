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Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - 23.12.2024, ПРАЙМ
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. Об этом он заявил в... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:50+0300
2024-12-23T11:50+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. Об этом он заявил в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - отметил Лукашенко.Белорусский лидер также заметил, что через некоторое время Киев тоже будет взаимодействовать с Москвой и Минском. Лукашенко также выразил уверенность, что отношения с украинской стороной нормализуются.
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россия, белоруссия, ес
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС
11:50 23.12.2024
 
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко

Лукашенко: Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. Об этом он заявил в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также заметил, что через некоторое время Киев тоже будет взаимодействовать с Москвой и Минском. Лукашенко также выразил уверенность, что отношения с украинской стороной нормализуются.
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