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МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию
МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию - 23.12.2024, ПРАЙМ
МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию
Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T01:44+0300
2024-12-23T01:44+0300
2024-12-23T01:44+0300
энергетика
газ
экономика
словакия
москва
украина
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ВАРШАВА, 23 дек – ПРАЙМ. Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
"Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", - сказал Шейна в эфире телеканала Polsat.
При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву.
"Словакия должна каким-то образом искать другие решения (направления поставок нефти и газа – ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - сказал Шейна.
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газ, словакия, москва, украина, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков, ес
Энергетика, Газ, Экономика, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС
МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию
Замглавы МИД Польши Шейна: визит Фицо вызван сопротивлением Зеленского транзиту газа
ВАРШАВА, 23 дек – ПРАЙМ. Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
"Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", - сказал Шейна в эфире телеканала Polsat.
При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву.
"Словакия должна каким-то образом искать другие решения (направления поставок нефти и газа – ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - сказал Шейна.