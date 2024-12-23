https://1prime.ru/20241223/mid-853786598.html

МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию

МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию - 23.12.2024, ПРАЙМ

МИД Польши объяснил визит премьера Словакии в Россию

Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T01:44+0300

2024-12-23T01:44+0300

2024-12-23T01:44+0300

энергетика

газ

экономика

словакия

москва

украина

роберт фицо

владимир зеленский

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853786598.jpg?1734907473

ВАРШАВА, 23 дек – ПРАЙМ. Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья - газа и нефти", - сказал Шейна в эфире телеканала Polsat. При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву. "Словакия должна каким-то образом искать другие решения (направления поставок нефти и газа – ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критики другой страны-члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", - сказал Шейна.

словакия

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, словакия, москва, украина, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков, ес