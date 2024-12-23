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Москва и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов

Москва и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов - 23.12.2024, ПРАЙМ

Москва и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов

Обе российские столицы и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов страны, отражающем в целом социальную и экономическую ситуацию в разных... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T00:23+0300

2024-12-23T00:23+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Обе российские столицы и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов страны, отражающем в целом социальную и экономическую ситуацию в разных субъектах, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Эксперты РИА Новости подготовили "Итоговый рейтинг регионов", позволяющий дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных в 2024 году. Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: "Рейтинг регионов РФ по качеству жизни", "Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ", "Рейтинг регионов по рынку труда", "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", "Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию", "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни". ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ Лидерами "Итогового рейтинга регионов" стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали, соответственно, первые и вторые места в четырех из шести рейтингов, учитываемых при расчете агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург - девятое места, и "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни" (25-е и 20-е места соответственно). В первую десятку "Итогового рейтинга регионов" также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан. Данные регионы занимали лидирующие позиции в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2024 году, и находились преимущественно в числе первой двадцатки. В "Рейтинге регионов по социально-экономическому положению", "Рейтинге регионов по качеству жизни" и "Рейтинге регионов по рынку труда" все регионы из первой десятки занимали позиции выше 20-й. В других рейтингах были исключения. В особенности это относится к "Рейтингу регионов по приверженности населения ЗОЖ", в котором шесть субъектов РФ из лидирующего списка занимали невысокие места. ЗАМЫКАЮЩИЕ СПИСОК РЕГИОНЫ Последние места в "Итоговом рейтинге регионов" занимают Северо-Кавказские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Это Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Республика Ингушетия. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,9 при значении 71,6 у десятки лидеров, то есть более чем в два раза ниже. В большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов данные регионы располагались внизу списка и занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ" Северо-Кавказские регионы занимают высокие позиции. Наилучшую динамику позиций в "Итоговом рейтинге регионов" показали Орловская область и Тверская область, поднявшись на шесть мест, а также Республика Коми и Ивановская область с приростом в пять мест.

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