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СМИ узнали о давлении НАТО на некоторых членов альянса - 23.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о давлении НАТО на некоторых членов альянса
СМИ узнали о давлении НАТО на некоторых членов альянса - 23.12.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о давлении НАТО на некоторых членов альянса
Страны-члены НАТО, которые до сих пор не достигли отметки в 2% ВВП по расходам на оборону, испытывают давление со стороны альянса, говорится в материале... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:10+0300
2024-12-23T10:10+0300
политика
нато
ввп
расходы на оборону
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО, которые до сих пор не достигли отметки в 2% ВВП по расходам на оборону, испытывают давление со стороны альянса, говорится в материале испанской газеты Pais."Несколько источников из стран, которые не достигли показателя в 2% ... признают, что существует некоторое давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются", - отмечается в публикации.В газете также заметили, что на данный момент давление оказывается на 8 стран НАТО, включая Испанию, которая планирует достичь цели только в 2029 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тратить 2% ВВП на оборону уже недостаточно и необходимо политическое решение об увеличении расходов.Ранее сообщалось, что в настоящее время, 23 страны из 32 членов НАТО тратят 2% ВВП на оборону. Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран-членов организации увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
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нато, ввп, расходы на оборону
Политика, НАТО, ВВП, расходы на оборону
10:10 23.12.2024
 
СМИ узнали о давлении НАТО на некоторых членов альянса

Pais: НАТО начала давить на страны с низкими тратами на оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО, которые до сих пор не достигли отметки в 2% ВВП по расходам на оборону, испытывают давление со стороны альянса, говорится в материале испанской газеты Pais.
"Несколько источников из стран, которые не достигли показателя в 2% ... признают, что существует некоторое давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются", - отмечается в публикации.
В газете также заметили, что на данный момент давление оказывается на 8 стран НАТО, включая Испанию, которая планирует достичь цели только в 2029 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тратить 2% ВВП на оборону уже недостаточно и необходимо политическое решение об увеличении расходов.
Ранее сообщалось, что в настоящее время, 23 страны из 32 членов НАТО тратят 2% ВВП на оборону. Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран-членов организации увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Орбан прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран НАТО
21 декабря, 17:23
 
ПолитикаНАТОВВПрасходы на оборону
 
 
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