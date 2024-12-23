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В Иране рассказали о новом раунде переговоров с Европой
В Иране рассказали о новом раунде переговоров с Европой - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Иране рассказали о новом раунде переговоров с Европой
В конце января 2025 года начнется новый раунд переговоров между Ираном и "евротройкой" по иранской ядерной программе. Об этом сообщил глава МИД Ирана Исмаил... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:43+0300
2024-12-23T15:43+0300
2024-12-23T15:43+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В конце января 2025 года начнется новый раунд переговоров между Ираном и "евротройкой" по иранской ядерной программе. Об этом сообщил глава МИД Ирана Исмаил Багаи."Новый раунд переговоров между Ираном и тремя европейскими странами, вероятно, состоится в середине января. На предыдущем раунде было решено, что эти переговоры будут продолжены", - рассказал глава иранского внешнеполитического ведомства.29 ноября в Женеве состоялись переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой". Иранскую делегацию возглавил помощник министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран 14-15 ноября с целью провести переговоры с руководством страны и осмотреть объекты иранской ядерной программы.
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ес, иран, переговоры
Политика, ЕС, ИРАН, переговоры
В Иране рассказали о новом раунде переговоров с Европой
Багаи: новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января 2025
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В конце января 2025 года начнется новый раунд переговоров между Ираном и "евротройкой" по иранской ядерной программе. Об этом сообщил глава МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Новый раунд переговоров между Ираном и тремя европейскими странами, вероятно, состоится в середине января. На предыдущем раунде было решено, что эти переговоры будут продолжены", - рассказал глава иранского внешнеполитического ведомства.
29 ноября в Женеве состоялись переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой". Иранскую делегацию возглавил помощник министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран 14-15 ноября с целью провести переговоры с руководством страны и осмотреть объекты иранской ядерной программы.
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией