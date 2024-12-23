https://1prime.ru/20241223/putin-853789804.html
Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков
Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков
Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:05+0300
2024-12-23T09:05+0300
2024-12-23T09:05+0300
политика
россия
владимир путин
кремль
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В январе будут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, информация о предстоящих поездках президента появится позднее.
https://1prime.ru/20241222/tramp-853785204.html
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россия, владимир путин, кремль
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Кремль
Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков
Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В январе будут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, информация о предстоящих поездках президента появится позднее.
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