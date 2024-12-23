https://1prime.ru/20241223/putin-853789804.html

Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков

Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков - 23.12.2024, ПРАЙМ

Путин планирует зарубежные поездки в январе, заявил Песков

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:05+0300

2024-12-23T09:05+0300

2024-12-23T09:05+0300

политика

россия

владимир путин

кремль

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В январе будут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, информация о предстоящих поездках президента появится позднее.

https://1prime.ru/20241222/tramp-853785204.html

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россия, владимир путин, кремль