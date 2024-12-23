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Сильный импульс к росту - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/rynok-853789918.html
Сильный импульс к росту
Сильный импульс к росту - 23.12.2024, ПРАЙМ
Сильный импульс к росту
Волна оптимизма прокаталась по российскому фондовому рынку в конце прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 9,19% до 2638,42 п., индекс РТС вырос... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T09:06+0300
2024-12-23T09:06+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853789918.jpg?1734933997
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Волна оптимизма прокаталась по российскому фондовому рынку в конце прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 9,19% до 2638,42 п., индекс РТС вырос на 10,11% до 812,12 п. В сегменте суверенного долга тоже возобладали позитивные настроения. Индекс RGBI, отражающий динамику на рынке ОФЗ, повысился за день на 3,3%, впервые с 18 ноября превысив 100 п.Ключевым событием пятницы и прошлой недели стало заседание Банка России, результаты которого и определили резкий разворот траектории индексов в сторону повышения. Помимо непосредственно решения регулятора сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, всплеск оптимизма был подкреплен изменениями в риторике регулятора. Если по итогам предыдущего заседания Банк России отмечал, что "требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", то в пятницу регулятор транслировал намного более мягкий сигнал, заявив, что "будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". Кроме того, регулятор сообщил, что степень жесткости текущей денежно-кредитной политики такова, как если бы ключевая ставка находилась на уровне 24%, отметив замедление темпов роста кредитования и некоторые предварительные признаки охлаждения на рынке труда в отдельных отраслях.Тем не менее глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что "из-за отклонения траектории инфляции от цели Банка России все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий". Из других комментариев, заслуживающих внимания, стоит отметить заявление главы регулятора о том, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не отразится на валютном курсе, который продолжит определяться в большей степени показателями торгового баланса.В конечном счете решение Банка России по ключевой ставке и последующие комментарии застали инвесторов врасплох, спровоцировав резкую переоценку активов на рынке. Накануне заседания инвесторы на рынке ОФЗ практически не сомневались в повышении ключевой ставки до 22-23%, что отражалось в доходности облигаций на ближнем отрезке кривой. В результате переоценки в пятницу доходность 2-летних ОФЗ снизилась за день на 186 б. п. до 19,49% (с 21,35% в четверг), а 10-летних облигаций – на 81 б. п. до 15,42% (16,23%). За неделю доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ потеряли соответственно 163 б. п. и 99 б. п., а спред доходности между ними сократился до 407 б. п. с пиковых 512 п. в середине недели.Примечательно, что доходность краткосрочных облигаций упала опережающими темпами по сравнению с более долгосрочными, в результате чего несколько ослабла инверсия кривой доходности, что создает благоприятные предпосылки для продолжения позитивной динамики фондовых индексов в оставшееся до конца года время.Между тем в среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму на данном этапе было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени. Тем не менее новая формулировка регулятора о том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на следующем заседании исторически означает лишь 55-процентную вероятность того, что ставка не будет снова повышена. В конечном счете решение регулятора будет зависеть от новой порции макроэкономических данных, которые поступят за время до следующего заседания.В ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 п. по индексу МосБиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.
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Наталия Пырьева
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:06 23.12.2024
 

Сильный импульс к росту

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Волна оптимизма прокаталась по российскому фондовому рынку в конце прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 9,19% до 2638,42 п., индекс РТС вырос на 10,11% до 812,12 п. В сегменте суверенного долга тоже возобладали позитивные настроения. Индекс RGBI, отражающий динамику на рынке ОФЗ, повысился за день на 3,3%, впервые с 18 ноября превысив 100 п.
Ключевым событием пятницы и прошлой недели стало заседание Банка России, результаты которого и определили резкий разворот траектории индексов в сторону повышения. Помимо непосредственно решения регулятора сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, всплеск оптимизма был подкреплен изменениями в риторике регулятора. Если по итогам предыдущего заседания Банк России отмечал, что "требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", то в пятницу регулятор транслировал намного более мягкий сигнал, заявив, что "будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". Кроме того, регулятор сообщил, что степень жесткости текущей денежно-кредитной политики такова, как если бы ключевая ставка находилась на уровне 24%, отметив замедление темпов роста кредитования и некоторые предварительные признаки охлаждения на рынке труда в отдельных отраслях.
Тем не менее глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что "из-за отклонения траектории инфляции от цели Банка России все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий". Из других комментариев, заслуживающих внимания, стоит отметить заявление главы регулятора о том, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не отразится на валютном курсе, который продолжит определяться в большей степени показателями торгового баланса.
В конечном счете решение Банка России по ключевой ставке и последующие комментарии застали инвесторов врасплох, спровоцировав резкую переоценку активов на рынке. Накануне заседания инвесторы на рынке ОФЗ практически не сомневались в повышении ключевой ставки до 22-23%, что отражалось в доходности облигаций на ближнем отрезке кривой. В результате переоценки в пятницу доходность 2-летних ОФЗ снизилась за день на 186 б. п. до 19,49% (с 21,35% в четверг), а 10-летних облигаций – на 81 б. п. до 15,42% (16,23%). За неделю доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ потеряли соответственно 163 б. п. и 99 б. п., а спред доходности между ними сократился до 407 б. п. с пиковых 512 п. в середине недели.
Примечательно, что доходность краткосрочных облигаций упала опережающими темпами по сравнению с более долгосрочными, в результате чего несколько ослабла инверсия кривой доходности, что создает благоприятные предпосылки для продолжения позитивной динамики фондовых индексов в оставшееся до конца года время.
Между тем в среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму на данном этапе было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени. Тем не менее новая формулировка регулятора о том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на следующем заседании исторически означает лишь 55-процентную вероятность того, что ставка не будет снова повышена. В конечном счете решение регулятора будет зависеть от новой порции макроэкономических данных, которые поступят за время до следующего заседания.
В ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 п. по индексу МосБиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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