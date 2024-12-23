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Рынок взлетел на 10%. Что это было - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Рынок взлетел на 10%. Что это было
Рынок взлетел на 10%. Что это было - 23.12.2024, ПРАЙМ
Рынок взлетел на 10%. Что это было
Индекс МосБиржи на решение ЦБ сохранить ключевую ставку отреагировал вертикальным ростом. Такого ралли не было с весны 2022 г. В моменте бенчмарк подбрасывало... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:11+0300
2024-12-23T10:11+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на решение ЦБ сохранить ключевую ставку отреагировал вертикальным ростом. Такого ралли не было с весны 2022 г. В моменте бенчмарк подбрасывало выше 2650 п. По такой сильной пятничной инерции сегодня рынок может быть еще выше — сопротивление на 2700 п. Участники рынка посчитали, что ЦБ достиг потолка ставки и покупали на опережение, а продавцы вынуждены были в авральном режиме закрывать свои короткие позиции. Оборот максимальный — наторговали почти на 270 млрд руб.Сильнее рынка — акции ВК (+18%). Они исторически более быстрые, и мы ожидали нечто подобного до конца декабря с ориентиром к 300 руб. В пятницу было 293 руб., и до целевого совсем немного.В фаворитах также были бумаги застройщиков ПИКа и Самолета — +18% и +16%. Там чисто спекулятивная реакция рынка на фоне сильной перепроданности акций и высокой чувствительности курсов к фактору процентных ставок.Рубль проигнорировал паузу ЦБ. Ранее это бы привело к падению нацвалюты, но сейчас на курс больше влияет баланс торговли, а он положительный. Юань упал на 0,3% к 13,96, доллар и евро потеряли свыше процента — ниже 102,4 и чуть выше 106,5. Ориентиры до конца года не меняем — доллар ближе к 100, евро у 105, юань значительно глубже 14.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:11 23.12.2024
 

Рынок взлетел на 10%. Что это было

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на решение ЦБ сохранить ключевую ставку отреагировал вертикальным ростом. Такого ралли не было с весны 2022 г. В моменте бенчмарк подбрасывало выше 2650 п. По такой сильной пятничной инерции сегодня рынок может быть еще выше — сопротивление на 2700 п. Участники рынка посчитали, что ЦБ достиг потолка ставки и покупали на опережение, а продавцы вынуждены были в авральном режиме закрывать свои короткие позиции. Оборот максимальный — наторговали почти на 270 млрд руб.
Сильнее рынка — акции ВК (+18%). Они исторически более быстрые, и мы ожидали нечто подобного до конца декабря с ориентиром к 300 руб. В пятницу было 293 руб., и до целевого совсем немного.
В фаворитах также были бумаги застройщиков ПИКа и Самолета — +18% и +16%. Там чисто спекулятивная реакция рынка на фоне сильной перепроданности акций и высокой чувствительности курсов к фактору процентных ставок.
Рубль проигнорировал паузу ЦБ. Ранее это бы привело к падению нацвалюты, но сейчас на курс больше влияет баланс торговли, а он положительный. Юань упал на 0,3% к 13,96, доллар и евро потеряли свыше процента — ниже 102,4 и чуть выше 106,5. Ориентиры до конца года не меняем — доллар ближе к 100, евро у 105, юань значительно глубже 14.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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