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Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 23.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на 1,59%, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:14+0300
2024-12-23T10:14+0300
2024-12-23T10:14+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на 1,59%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 1,59%, до 2 680,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,06%, до 889,12 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов растет на 1,59%
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на 1,59%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 1,59%, до 2 680,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,06%, до 889,12 пункта.