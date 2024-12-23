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Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций растет в начале торгов - 23.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на 1,59%, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника повышается на 1,59%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 1,59%, до 2 680,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,06%, до 889,12 пункта.

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российский рынок акций