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Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС - 23.12.2024, ПРАЙМ
Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:45+0300
2024-12-23T14:45+0300
2024-12-23T14:53+0300
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС... Эти изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года", - сказано в документе.
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швейцария, ес, санкции против рф, белоруссия, россия
ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, санкции против РФ, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Экономика
Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России и Белоруссии
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС... Эти изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года", - сказано в документе.
МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза