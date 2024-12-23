https://1prime.ru/20241223/shveytsariya-853800346.html

Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС - 23.12.2024, ПРАЙМ

Швейцария присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:45+0300

2024-12-23T14:45+0300

2024-12-23T14:53+0300

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС... Эти изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20241218/sanktsii-853650645.html

швейцария

белоруссия

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швейцария, ес, санкции против рф, белоруссия, россия