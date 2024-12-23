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ЦБ зафиксировал увеличение средств физических и юридических лиц в банках
ЦБ зафиксировал увеличение средств физических и юридических лиц в банках - 23.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал увеличение средств физических и юридических лиц в банках
Средства компаний в российских банках в ноябре выросли на 1,6% к октябрю, средства населения – на 1,2%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:11+0300
2024-12-23T19:11+0300
2024-12-23T19:11+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в ноябре выросли на 1,6% к октябрю, средства населения – на 1,2%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре". "Средства юрлиц увеличились на 0,9 триллиона рублей (+1,6% против +1,5% в октябре) за счет рублевых остатков (+1,3 триллиона рублей, +2,7%). Приток средств был сильно гранулирован – относительно небольшой рост был у многих компаний из широкого круга отраслей. Средства в валюте снизились на 379 миллиардов в рублевом эквиваленте (-3,4%)", - говорится в материале. "Средства населения выросли на 1,2% (+0,6 триллиона рублей), что в целом соответствует динамике октября. Увеличились только рублевые остатки (+799 миллиардов рублей, +1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-176 миллиарда в рублевом эквиваленте -4,5%)", - отмечает ЦБ. В материалах уточняется, что рублевые средства выросли только на срочных вкладах - на 1,464 триллиона рублей, или на 4,2%. Максимальные ставки по ним увеличились примерно на 1,8 процентного пункта (22% в конце ноября после 20,2% в конце октября) на фоне роста ключевой ставки в конце октября на 2 процентных пункта, до 21%, и ожиданий участниками рынка дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Остатки на текущих счетах уменьшились на 665 миллиардов рублей (-4,6%). Всего с начала года средства населения в банках выросли на 8 триллионов рублей (+17,6%), что почти вдвое превышает результат за тот же период прошлого года (+4,5 триллиона рублей, +11,9%). Объем средств на счетах эскроу вырос на 65 миллиардов рублей (+1% после сокращения на 1% в октябре).
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россия, банки, банковские вклады
Банк России, РОССИЯ, Банки, банковские вклады
ЦБ зафиксировал увеличение средств физических и юридических лиц в банках
ЦБ: средства юрлиц в банках в ноябре выросли на 1,6%, населения — на 1,2%
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в ноябре выросли на 1,6% к октябрю, средства населения – на 1,2%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре".
"Средства юрлиц увеличились на 0,9 триллиона рублей (+1,6% против +1,5% в октябре) за счет рублевых остатков (+1,3 триллиона рублей, +2,7%). Приток средств был сильно гранулирован – относительно небольшой рост был у многих компаний из широкого круга отраслей. Средства в валюте снизились на 379 миллиардов в рублевом эквиваленте (-3,4%)", - говорится в материале.
"Средства населения выросли на 1,2% (+0,6 триллиона рублей), что в целом соответствует динамике октября. Увеличились только рублевые остатки (+799 миллиардов рублей, +1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-176 миллиарда в рублевом эквиваленте -4,5%)", - отмечает ЦБ.
В материалах уточняется, что рублевые средства выросли только на срочных вкладах - на 1,464 триллиона рублей, или на 4,2%. Максимальные ставки по ним увеличились примерно на 1,8 процентного пункта (22% в конце ноября после 20,2% в конце октября) на фоне роста ключевой ставки в конце октября на 2 процентных пункта, до 21%, и ожиданий участниками рынка дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Остатки на текущих счетах уменьшились на 665 миллиардов рублей (-4,6%).
Всего с начала года средства населения в банках выросли на 8 триллионов рублей (+17,6%), что почти вдвое превышает результат за тот же период прошлого года (+4,5 триллиона рублей, +11,9%).
Объем средств на счетах эскроу вырос на 65 миллиардов рублей (+1% после сокращения на 1% в октябре).
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза