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Украина получила шестой транш от МВФ
Украина получила шестой транш от МВФ - 23.12.2024, ПРАЙМ
Украина получила шестой транш от МВФ
Украина получила шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:45+0300
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2024-12-23T12:45+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Украина получила шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), сообщил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. МВФ 20 декабря сообщил, что совет фонда завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов. "Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ. Это шестой транш по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Средства уже поступили на украинские счета", - написала Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, средства направят на финансирование критических расходов бюджета. Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
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украина, мвф
Украина получила шестой транш от МВФ
Шмыгаль: Украина получила шестой транш от МВФ в размере 1,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Украина получила шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), сообщил в понедельник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
МВФ 20 декабря сообщил, что совет фонда завершил шестой обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить стране около 1,1 миллиарда долларов.
"Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ. Это шестой транш по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Средства уже поступили на украинские счета", - написала Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, средства направят на финансирование критических расходов бюджета.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.
МВФ выделит Украине новый кредитный транш