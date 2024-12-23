https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853792733.html

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца - 23.12.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца, говорится | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T10:28+0300

2024-12-23T10:28+0300

2024-12-23T10:28+0300

политика

нато

украина

марк рютте

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца, говорится в материале немецкого издания Tagesspiegel."Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно", — цитирует издание генсека.Отмечается, что украинский политик все чаще выражает недовольство по отношению к немецкому лидеру из-за отказа от поставок ракет большой дальности "Таурус" и звонка президенту России Владимиру Путину.Россия со своей стороны считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20241222/plan-853780937.html

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нато, украина, марк рютте, владимир зеленский