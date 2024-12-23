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Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца - 23.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца, говорится | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:28+0300
2024-12-23T10:28+0300
политика
нато
украина
марк рютте
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца, говорится в материале немецкого издания Tagesspiegel."Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно", — цитирует издание генсека.Отмечается, что украинский политик все чаще выражает недовольство по отношению к немецкому лидеру из-за отказа от поставок ракет большой дальности "Таурус" и звонка президенту России Владимиру Путину.Россия со своей стороны считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
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нато, украина, марк рютте, владимир зеленский
Политика, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте, Владимир Зеленский
10:28 23.12.2024
 
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца

Tagesspiegel: генсек НАТО Рютте требует от Зеленского прекратить критику Шольца

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца, говорится в материале немецкого издания Tagesspiegel.
"Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно", — цитирует издание генсека.
Отмечается, что украинский политик все чаще выражает недовольство по отношению к немецкому лидеру из-за отказа от поставок ракет большой дальности "Таурус" и звонка президенту России Владимиру Путину.
Россия со своей стороны считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
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ПолитикаНАТОУКРАИНАМарк РюттеВладимир Зеленский
 
 
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