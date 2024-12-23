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Режим Зеленского дискредитировал Украину, заявили в Крыму - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Режим Зеленского дискредитировал Украину, заявили в Крыму
Режим Зеленского дискредитировал Украину, заявили в Крыму - 23.12.2024, ПРАЙМ
Режим Зеленского дискредитировал Украину, заявили в Крыму
Киевский режим с Владимиром Зеленским ухудшил имидж Украины и дискредитировал страну. Такое мнение выразил председатель крымского парламента Владимир... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:59+0300
2024-12-23T15:59+0300
политика
россия
украина
крым
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Киевский режим с Владимиром Зеленским ухудшил имидж Украины и дискредитировал страну. Такое мнение выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов."Они (киевский режим - ред.) многое сделали для того, чтобы образ Украины был дискредитирован. Той страны, которая была раньше, ее больше не существует, ее больше нет", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Константинова, инициативы по прекращению конфликта на Украине все чаще находят отклик на Западе.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, крым, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Владимир Зеленский
15:59 23.12.2024
 
Режим Зеленского дискредитировал Украину, заявили в Крыму

Константинов: режим Зеленского дискредитировал Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Киевский режим с Владимиром Зеленским ухудшил имидж Украины и дискредитировал страну. Такое мнение выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Они (киевский режим - ред.) многое сделали для того, чтобы образ Украины был дискредитирован. Той страны, которая была раньше, ее больше не существует, ее больше нет", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Константинова, инициативы по прекращению конфликта на Украине все чаще находят отклик на Западе.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКРЫМВладимир Зеленский
 
 
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