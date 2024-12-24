Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241224/bank-rossii-853825238.html
ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями
ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями - 24.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями
Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции граждан и организаций в цифровых рублях – банки будут обязаны приостанавливать подозрительные... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:48+0300
2024-12-24T12:48+0300
мошенничество
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции граждан и организаций в цифровых рублях – банки будут обязаны приостанавливать подозрительные переводы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ "Банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников утвержден указанием Банка России в соответствии с законом о национальной платежной системе... Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Банк России поясняет, что механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. "Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)", - добавил ЦБ.
https://1prime.ru/20241224/tsb-853817660.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии
Мошенничество, РОССИЯ, Банк России
12:48 24.12.2024
 
ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями

Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции граждан и организаций в цифровых рублях – банки будут обязаны приостанавливать подозрительные переводы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ
"Банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников утвержден указанием Банка России в соответствии с законом о национальной платежной системе... Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Банк России поясняет, что механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня.
"Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)", - добавил ЦБ.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Снижение ключевой ставки опасно, заявил ЦБ
06:28
 
МошенничествоРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала