https://1prime.ru/20241224/bank-rossii-853825238.html

ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями

ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями - 24.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операции с цифровыми рублями

Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции граждан и организаций в цифровых рублях – банки будут обязаны приостанавливать подозрительные... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:48+0300

2024-12-24T12:48+0300

2024-12-24T12:48+0300

мошенничество

россия

банк россии

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России утвердил порядок защиты от мошенников операции граждан и организаций в цифровых рублях – банки будут обязаны приостанавливать подозрительные переводы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ "Банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников утвержден указанием Банка России в соответствии с законом о национальной платежной системе... Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Банк России поясняет, что механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. "Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)", - добавил ЦБ.

https://1prime.ru/20241224/tsb-853817660.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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