https://1prime.ru/20241224/genprokuratura--853818783.html
Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine
Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine - 24.12.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine
Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T08:47+0300
2024-12-24T08:47+0300
2024-12-24T08:47+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное ведомство. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Она финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. "Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", - уточняется в релизе.
https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853697005.html
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россия, украина
Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine
Генпрокуратура назвала нежелательной Help Heroes Of Ukraine, спонсирующую ВСУ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное ведомство.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, НПО была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Она финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США.
"Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", - уточняется в релизе.
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