Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное ведомство. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Она финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. "Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", - уточняется в релизе.

