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В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
Окончание украинского конфликта не исключено уже в 2025 году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:13+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Окончание украинского конфликта не исключено уже в 2025 году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством РИА Новости."Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - подчеркнул парламентарий.Картаполов также отметил, что завершение украинского кризиса допустимо в следующем году, так как "все может быть".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что кризис на Украине закончится в 2025 году.
https://1prime.ru/20241224/orban-853824582.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
Картаполов заявил, что завершение конфликта на Украине в 2025 году не исключено
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Окончание украинского конфликта не исключено уже в 2025 году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством РИА Новости.
"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - подчеркнул парламентарий.
Картаполов также отметил, что завершение украинского кризиса допустимо в следующем году, так как "все может быть".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что кризис на Украине закончится в 2025 году.
Орбан допустил два сценария окончания конфликта на Украине