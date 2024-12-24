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В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году

В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году

Окончание украинского конфликта не исключено уже в 2025 году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T13:13+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Окончание украинского конфликта не исключено уже в 2025 году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством РИА Новости."Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - подчеркнул парламентарий.Картаполов также отметил, что завершение украинского кризиса допустимо в следующем году, так как "все может быть".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что кризис на Украине закончится в 2025 году.

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