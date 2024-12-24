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Китай увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Китай увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию
Китай увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию - 24.12.2024, ПРАЙМ
Китай увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию
Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200% в годовом выражении, до 1314,4 тонны, свидетельствуют данные главного... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T07:58+0300
2024-12-24T07:58+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 24 дек - ПРАЙМ. Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200% в годовом выражении, до 1314,4 тонны, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. В ноябре Китай экспортировал в Россию 1314,4 тонны новогодних и рождественских товаров на сумму 4,02 миллиона долларов. Для сравнения, в ноябре 2023 года объем составил 437 тонн на сумму 1,918 миллиона. В стоимостном выражении рост составил 103%. Всего за первые 11 месяцев этого года Китай поставил в Россию 18 912 тонн новогодних и рождественских товаров на сумму 102,69 миллиона долларов. За аналогичный период 2023 года объем поставок составил 15 473 тонны, а общая стоимость - 109,27 миллиона долларов.
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россия, мировая экономика, китай, кнр
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
07:58 24.12.2024
 
Китай увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию

Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200%

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ПЕКИН, 24 дек - ПРАЙМ. Китай в ноябре увеличил поставки новогодних и рождественских товаров в Россию на 200% в годовом выражении, до 1314,4 тонны, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
В ноябре Китай экспортировал в Россию 1314,4 тонны новогодних и рождественских товаров на сумму 4,02 миллиона долларов. Для сравнения, в ноябре 2023 года объем составил 437 тонн на сумму 1,918 миллиона. В стоимостном выражении рост составил 103%.
Всего за первые 11 месяцев этого года Китай поставил в Россию 18 912 тонн новогодних и рождественских товаров на сумму 102,69 миллиона долларов. За аналогичный период 2023 года объем поставок составил 15 473 тонны, а общая стоимость - 109,27 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
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