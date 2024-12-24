https://1prime.ru/20241224/lazareva-853827946.html

Военный суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 6,5 года колонии

Военный суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 6,5 года колонии - 24.12.2024, ПРАЙМ

Военный суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 6,5 года колонии

Телеведущая Татьяна Лазарева* была признана виновной в оправдании терроризма и приговорена к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:20+0300

2024-12-24T14:20+0300

2024-12-24T14:20+0300

россия

суд

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Телеведущая Татьяна Лазарева* была признана виновной в оправдании терроризма и приговорена к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости из зала второго западного окружного военного суда в Москве."Признать Лазареву* виновной… назначить ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.Отмечается, что в 2023 году телеведущая заявила о допустимости террористических актов в России во время интервью на YouTube-канале.Лазаревой* было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма, совершенных при использовании средств массовой информации или электронных сетей, включая Интернет. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.* Признана иноагентом в России

https://1prime.ru/20241222/kollektsiy-853776091.html

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