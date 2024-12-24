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Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море
Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море - 24.12.2024, ПРАЙМ
Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал огромным масштаб экологической катастрофы в Черном море. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:53+0300
2024-12-24T12:53+0300
2024-12-24T12:55+0300
происшествия
россия
дмитрий песков
разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал огромным масштаб экологической катастрофы в Черном море."Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.В то же время он отметил, что инцидент с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания главы государства Владимира Путина. По его словам, это крупная экологическая катастрофа.Также Песков добавил, что введение режима федерального ЧС в регионе пока не планируется. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
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россия, дмитрий песков, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, Дмитрий Песков, разлив нефтепродуктов
Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море
Песков: масштаб катастрофы в Черном море большой, потребуется время и допсилы
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал огромным масштаб экологической катастрофы в Черном море.
"Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.
В то же время он отметил, что инцидент с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания главы государства Владимира Путина. По его словам, это крупная экологическая катастрофа.
Также Песков добавил, что введение режима федерального ЧС в регионе пока не планируется. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов