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Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море

Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море - 24.12.2024, ПРАЙМ

Песков назвал очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал огромным масштаб экологической катастрофы в Черном море. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:53+0300

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2024-12-24T12:55+0300

происшествия

россия

дмитрий песков

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал огромным масштаб экологической катастрофы в Черном море."Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.В то же время он отметил, что инцидент с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания главы государства Владимира Путина. По его словам, это крупная экологическая катастрофа.Также Песков добавил, что введение режима федерального ЧС в регионе пока не планируется. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что все будет зависеть от рекомендаций специалистов.

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россия, дмитрий песков, разлив нефтепродуктов