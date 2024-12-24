https://1prime.ru/20241224/pushkov-853819419.html
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации
Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:11+0300
2024-12-24T09:11+0300
2024-12-24T09:11+0300
россия
запад
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился своим мнением в Telegram-канале. Он утверждает, что коренные причины этого упадка заключаются в серьезной деградации правящего класса, политике "открытых границ" и геополитическом фанатизме либеральных элит. Пушков приводит в пример США, называя их "главной страной свободного мира". По его словам, престарелый Джо Байден, по его мнению, не имел права занимать пост президента из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая преемница Камала Харрис с самого начала была не способна выполнять обязанности вице-президента или кандидата в президенты. Парламентарий также подчеркивает, что культура толерантности и мультикультурализма, продвигаемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств. Он считает, что приход Дональда Трампа к власти в США является прямым доказательством неудачной миграционной политики. По мнению Пушкова, нынешние лидеры стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности и мультикультурализма. Эта политика, по его словам, продолжается в Британии, Франции и Германии и приводит к росту антисистемных движений в этих странах. Сенатор также считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, включая события на Украине, что лишь увеличило фискальный долг США и стран ЕС. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз в военно-политической сфере необходимо укрепление системы современного многополярного мира.
https://1prime.ru/20241214/makron-853575092.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, алексей пушков
РОССИЯ, ЗАПАД, Алексей Пушков
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации
Пушков назвал деградацию правящего класса причиной упадка западной цивилизации
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ.
Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился своим мнением в Telegram-канале
.
Он утверждает, что коренные причины этого упадка заключаются в серьезной деградации правящего класса, политике "открытых границ" и геополитическом фанатизме либеральных элит.
Пушков приводит в пример США, называя их "главной страной свободного мира". По его словам, престарелый Джо Байден, по его мнению, не имел права занимать пост президента из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая преемница Камала Харрис с самого начала была не способна выполнять обязанности вице-президента или кандидата в президенты.
"На грани". Пушков высказался о решении Макрона назначить Байру премьером
Парламентарий также подчеркивает, что культура толерантности и мультикультурализма, продвигаемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств. Он считает, что приход Дональда Трампа к власти в США является прямым доказательством неудачной миграционной политики.
По мнению Пушкова, нынешние лидеры стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности и мультикультурализма. Эта политика, по его словам, продолжается в Британии, Франции и Германии и приводит к росту антисистемных движений в этих странах.
Сенатор также считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, включая события на Украине, что лишь увеличило фискальный долг США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз в военно-политической сфере необходимо укрепление системы современного многополярного мира.