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Пушков назвал причины упадка западной цивилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Пушков назвал причины упадка западной цивилизации
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации
Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:11+0300
2024-12-24T09:11+0300
россия
запад
алексей пушков
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился своим мнением в Telegram-канале. Он утверждает, что коренные причины этого упадка заключаются в серьезной деградации правящего класса, политике "открытых границ" и геополитическом фанатизме либеральных элит. Пушков приводит в пример США, называя их "главной страной свободного мира". По его словам, престарелый Джо Байден, по его мнению, не имел права занимать пост президента из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая преемница Камала Харрис с самого начала была не способна выполнять обязанности вице-президента или кандидата в президенты. Парламентарий также подчеркивает, что культура толерантности и мультикультурализма, продвигаемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств. Он считает, что приход Дональда Трампа к власти в США является прямым доказательством неудачной миграционной политики. По мнению Пушкова, нынешние лидеры стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности и мультикультурализма. Эта политика, по его словам, продолжается в Британии, Франции и Германии и приводит к росту антисистемных движений в этих странах. Сенатор также считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, включая события на Украине, что лишь увеличило фискальный долг США и стран ЕС. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз в военно-политической сфере необходимо укрепление системы современного многополярного мира.
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россия, запад, алексей пушков
РОССИЯ, ЗАПАД, Алексей Пушков
09:11 24.12.2024
 
Пушков назвал причины упадка западной цивилизации

Пушков назвал деградацию правящего класса причиной упадка западной цивилизации

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился своим мнением в Telegram-канале.
Он утверждает, что коренные причины этого упадка заключаются в серьезной деградации правящего класса, политике "открытых границ" и геополитическом фанатизме либеральных элит.
Пушков приводит в пример США, называя их "главной страной свободного мира". По его словам, престарелый Джо Байден, по его мнению, не имел права занимать пост президента из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая преемница Камала Харрис с самого начала была не способна выполнять обязанности вице-президента или кандидата в президенты.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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Парламентарий также подчеркивает, что культура толерантности и мультикультурализма, продвигаемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств. Он считает, что приход Дональда Трампа к власти в США является прямым доказательством неудачной миграционной политики.
По мнению Пушкова, нынешние лидеры стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности и мультикультурализма. Эта политика, по его словам, продолжается в Британии, Франции и Германии и приводит к росту антисистемных движений в этих странах.
Сенатор также считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, включая события на Украине, что лишь увеличило фискальный долг США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз в военно-политической сфере необходимо укрепление системы современного многополярного мира.
 
РОССИЯЗАПАДАлексей Пушков
 
 
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