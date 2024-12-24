https://1prime.ru/20241224/pushkov-853819419.html

Пушков назвал причины упадка западной цивилизации

Пушков назвал причины упадка западной цивилизации - 24.12.2024, ПРАЙМ

Пушков назвал причины упадка западной цивилизации

Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T09:11+0300

2024-12-24T09:11+0300

2024-12-24T09:11+0300

россия

запад

алексей пушков

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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Упадок западной цивилизации обусловлен множеством факторов, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который поделился своим мнением в Telegram-канале. Он утверждает, что коренные причины этого упадка заключаются в серьезной деградации правящего класса, политике "открытых границ" и геополитическом фанатизме либеральных элит. Пушков приводит в пример США, называя их "главной страной свободного мира". По его словам, престарелый Джо Байден, по его мнению, не имел права занимать пост президента из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая преемница Камала Харрис с самого начала была не способна выполнять обязанности вице-президента или кандидата в президенты. Парламентарий также подчеркивает, что культура толерантности и мультикультурализма, продвигаемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств. Он считает, что приход Дональда Трампа к власти в США является прямым доказательством неудачной миграционной политики. По мнению Пушкова, нынешние лидеры стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности и мультикультурализма. Эта политика, по его словам, продолжается в Британии, Франции и Германии и приводит к росту антисистемных движений в этих странах. Сенатор также считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, включая события на Украине, что лишь увеличило фискальный долг США и стран ЕС. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз в военно-политической сфере необходимо укрепление системы современного многополярного мира.

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россия, запад, алексей пушков