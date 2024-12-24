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В РФ задержали сотрудников Sincere Systems Group за аферы на $100 миллионов - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В РФ задержали сотрудников Sincere Systems Group за аферы на $100 миллионов
В РФ задержали сотрудников Sincere Systems Group за аферы на $100 миллионов - 24.12.2024, ПРАЙМ
В РФ задержали сотрудников Sincere Systems Group за аферы на $100 миллионов
Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, сообщила... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:47+0300
2024-12-24T12:47+0300
мошенничество
россия
мвд
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, совместно с подразделениями МВД по Москве, Башкирии, Татарстану, Крыму, Якутии и представителями ФСБ России была пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD. Предварительные данные указывают на то, что они создали сеть представительств в различных регионах России. Сотрудники компании находили клиентов и проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая их в том, что компания успешно торгует на рынке FOREX и занимается другими направлениями, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений с высокой прибылью. Люди вносили депозиты, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности. Для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался искусственно увеличенный баланс, якобы полученный в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита. "Полученные организаторами средства направлялись на различные криптовалютные биржи, одна из которых зарегистрирована в Украине и известна поддержкой вооруженных формирований этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта от граждан Российской Федерации, составил более 100 миллионов долларов", - отметила Волк. Правоохранительные органы провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе, изъяты средства связи, компьютерная техника, атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги и документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Отмечается, что двум подозреваемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, что тридцать человек доставлены в подразделения полиции. В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности. На сайте Центрального банка России компания Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group) с августа 2021 года числится как имеющая признаки финансовой пирамиды и зарегистрирована в Уфе.
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4.7
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россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
12:47 24.12.2024
 
В РФ задержали сотрудников Sincere Systems Group за аферы на $100 миллионов

Сотрудники компании Sincere Systems Group задержаны в РФ за аферы на $100 млн

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, совместно с подразделениями МВД по Москве, Башкирии, Татарстану, Крыму, Якутии и представителями ФСБ России была пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD.
Предварительные данные указывают на то, что они создали сеть представительств в различных регионах России. Сотрудники компании находили клиентов и проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая их в том, что компания успешно торгует на рынке FOREX и занимается другими направлениями, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле.
Инвесторам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений с высокой прибылью. Люди вносили депозиты, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности.
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Для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался искусственно увеличенный баланс, якобы полученный в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита.
"Полученные организаторами средства направлялись на различные криптовалютные биржи, одна из которых зарегистрирована в Украине и известна поддержкой вооруженных формирований этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта от граждан Российской Федерации, составил более 100 миллионов долларов", - отметила Волк.
Правоохранительные органы провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе, изъяты средства связи, компьютерная техника, атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги и документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
Отмечается, что двум подозреваемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, что тридцать человек доставлены в подразделения полиции.
В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности. На сайте Центрального банка России компания Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group) с августа 2021 года числится как имеющая признаки финансовой пирамиды и зарегистрирована в Уфе.
 
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