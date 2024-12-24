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На Дальнем Востоке модернизировали крупнейшие подстанции

На Дальнем Востоке модернизировали крупнейшие подстанции - 24.12.2024, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке модернизировали крупнейшие подстанции

Модернизированы крупнейшие подстанции на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" - "Магистральных электрических сетей Востока"... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T06:13+0300

2024-12-24T06:13+0300

2024-12-24T06:13+0300

энергетика

дальний восток

хабаровск

хабаровск

россети

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ХАБАРОВСК, 24 дек - ПРАЙМ. Модернизированы крупнейшие подстанции на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" - "Магистральных электрических сетей Востока" ("МЭС Востока"). "МЭС Востока обновил системы питания собственных нужд и постоянного тока на подстанциях 500 кВ "Комсомольская" и "Хабаровская". В ходе технического перевооружения улучшена работа центров питания, имеющих решающее значение в энергообеспечении трех регионов Дальнего Востока – Еврейской АО, Хабаровского и Приморского краев", - сообщил собеседник агентства. По его словам, энергетики установили на объектах новые комплекты щитов постоянного тока и собственных нужд, а также заменили масляные трансформаторы на сухие, которые проще в обслуживании и экологичнее. "Система собственных нужд обеспечивает питание технологического оборудования подстанции, устройств обогрева оборудования, а также систем жизнедеятельности, связи и освещения. Щит постоянного тока предназначен для бесперебойного электроснабжения устройств релейной защиты и автоматики, микропроцессорных терминалов защит, приводов высоковольтных выключателей", - разъяснили в ведомстве. Общая мощность подстанций 500 кВ "Хабаровская" и "Комсомольская" составляет 1690 МВА. Энергообъекты входят в схемы выдачи мощности Бурейской и Зейской ГЭС, обеспечивают электроэнергией порты Татарского пролива, объекты Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока работает на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят пять субъектов России с населением свыше 5 миллионов человек. МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу более 18 848 километров линий электропередачи и 106 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 16 844,6 МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР. В оперативном подчинении находятся четыре предприятия магистральных электросетей (ПМЭС) – Хабаровское, Амурское, Приморское и Якутское.

дальний восток

хабаровск

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дальний восток, хабаровск, хабаровск, россети