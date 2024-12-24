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Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо
Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо - 24.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо
Украинский лидер Владимир Зеленский поделился в социальной сети Х, что пытался подкупить слоацкого премьер-министра Роберта Фицо. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:47+0300
2024-12-24T14:47+0300
россия
украина
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский поделился в социальной сети Х, что пытался подкупить слоацкого премьер-министра Роберта Фицо. "Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита – любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", - отметил Зеленский.Зеленский также выразил недовольство тем, что Фицо отверг предложение о финансах. Ранее в декабре Фицо рассказал о переговорах в Брюсселе, где Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие с вступлением Украины в НАТО. 22 декабря Путин встретился с Фицо в Кремле во время рабочего визита премьера Словакии в Москву. Фицо объяснил свой визит как реакцию на заявление Владимира Зеленского, который выразил свою позицию против любого транзита газа через Украину.
https://1prime.ru/20241223/fitso-853797365.html
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россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
14:47 24.12.2024
 
Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо

Зеленский признался, что предлагал деньги Фицо

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский поделился в социальной сети Х, что пытался подкупить слоацкого премьер-министра Роберта Фицо.
"Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита – любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", - отметил Зеленский.
Зеленский также выразил недовольство тем, что Фицо отверг предложение о финансах.
Ранее в декабре Фицо рассказал о переговорах в Брюсселе, где Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие с вступлением Украины в НАТО.
22 декабря Путин встретился с Фицо в Кремле во время рабочего визита премьера Словакии в Москву. Фицо объяснил свой визит как реакцию на заявление Владимира Зеленского, который выразил свою позицию против любого транзита газа через Украину.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
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Вчера, 13:33
 
РОССИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
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