https://1prime.ru/20241225/aktivy-853851225.html

В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов

В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов

Передача Украине средств от замороженных активов России является незаконной, так как деньги сворованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:39+0300

2024-12-25T12:39+0300

2024-12-25T12:39+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Передача Украине средств от замороженных активов России является незаконной, так как деньги сворованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также подчеркнул, что такого рода решение может послужить поводом для судебного преследования со стороны России. Москва будет использовать все возможные методы для защиты своих интересов.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов от США, который был обеспечен средствами из замороженных российских активов.

https://1prime.ru/20241223/aktivy-853812588.html

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россия, замороженные российские активы, украина, дмитрий песков