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В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов
В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов
Передача Украине средств от замороженных активов России является незаконной, так как деньги сворованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:39+0300
2024-12-25T12:39+0300
2024-12-25T12:39+0300
экономика
россия
замороженные российские активы
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Передача Украине средств от замороженных активов России является незаконной, так как деньги сворованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также подчеркнул, что такого рода решение может послужить поводом для судебного преследования со стороны России. Москва будет использовать все возможные методы для защиты своих интересов.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов от США, который был обеспечен средствами из замороженных российских активов.
https://1prime.ru/20241223/aktivy-853812588.html
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россия, замороженные российские активы, украина, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на передачу Украине средств от российских активов
Песков: передаваемые Киеву российские активы заблокированы незаконно
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Передача Украине средств от замороженных активов России является незаконной, так как деньги сворованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также подчеркнул, что такого рода решение может послужить поводом для судебного преследования со стороны России. Москва будет использовать все возможные методы для защиты своих интересов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов от США, который был обеспечен средствами из замороженных российских активов.
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах