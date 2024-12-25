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"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней
"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней
De Beers Group столкнулась с трудностями в связи с низким спросом на ювелирные изделия, что привело к накоплению крупнейшего запаса алмазов с 2008 года,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:59+0300
2024-12-25T10:59+0300
2024-12-25T10:59+0300
экономика
россия
de beers
алмазы
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. De Beers Group столкнулась с трудностями в связи с низким спросом на ювелирные изделия, что привело к накоплению крупнейшего запаса алмазов с 2008 года, говорится в материале издания Financial Times."Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", — сообщил генеральный директор De Beers Group Эл Кук.Согласно изданию, причины включают в себя конкуренцию со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключенных браков из-за пандемии и падение спроса в Китае. В результате De Beers не смогла продать алмазы на сумму около двух миллиардов долларов.Компания сократила производство на 20 процентов и снизила цены. В декабре прошлого года выручка крупнейших мировых экспортеров алмазов снизилась на 25 процентов, особенно заметно в Канаде, где экспорт камней сократился вдвое. Также объем поставок алмазов из Ботсваны уменьшился на 1,8 раза.
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россия, de beers, алмазы
Экономика, РОССИЯ, De Beers, алмазы
"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней
FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
De Beers Group столкнулась с трудностями в связи с низким спросом на ювелирные изделия, что привело к накоплению крупнейшего запаса алмазов с 2008 года, говорится
в материале издания Financial Times.
"Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", — сообщил генеральный директор De Beers Group Эл Кук.
Согласно изданию, причины включают в себя конкуренцию со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключенных браков из-за пандемии и падение спроса в Китае. В результате De Beers не смогла продать алмазы на сумму около двух миллиардов долларов.
Компания сократила производство на 20 процентов и снизила цены. В декабре прошлого года выручка крупнейших мировых экспортеров алмазов снизилась на 25 процентов, особенно заметно в Канаде, где экспорт камней сократился вдвое. Также объем поставок алмазов из Ботсваны уменьшился на 1,8 раза.
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