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"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней

"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Неудачный год": мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней

De Beers Group столкнулась с трудностями в связи с низким спросом на ювелирные изделия, что привело к накоплению крупнейшего запаса алмазов с 2008 года,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:59+0300

2024-12-25T10:59+0300

2024-12-25T10:59+0300

экономика

россия

de beers

алмазы

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. De Beers Group столкнулась с трудностями в связи с низким спросом на ювелирные изделия, что привело к накоплению крупнейшего запаса алмазов с 2008 года, говорится в материале издания Financial Times."Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", — сообщил генеральный директор De Beers Group Эл Кук.Согласно изданию, причины включают в себя конкуренцию со стороны искусственно выращенных камней, снижение количества заключенных браков из-за пандемии и падение спроса в Китае. В результате De Beers не смогла продать алмазы на сумму около двух миллиардов долларов.Компания сократила производство на 20 процентов и снизила цены. В декабре прошлого года выручка крупнейших мировых экспортеров алмазов снизилась на 25 процентов, особенно заметно в Канаде, где экспорт камней сократился вдвое. Также объем поставок алмазов из Ботсваны уменьшился на 1,8 раза.

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россия, de beers, алмазы