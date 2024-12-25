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В МИД РФ заявили о возможной "авантюре" Запада на выборах в Белоруссии
В МИД РФ заявили о возможной "авантюре" Запада на выборах в Белоруссии - 25.12.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ заявили о возможной "авантюре" Запада на выборах в Белоруссии
Россия допускает, что Запад может предпринять "новые попытки" реализовать "авантюру" в Белоруссии в контексте предстоящих выборов. Такое заявление сделала на... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:08+0300
2024-12-25T18:08+0300
2024-12-25T18:15+0300
политика
мария захарова
запад
белоруссия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия допускает, что Запад может предпринять "новые попытки" реализовать "авантюру" в Белоруссии в контексте предстоящих выборов. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В частности, она заявила: "Нельзя исключать и новых попыток Запада, в том числе через подконтрольные им ВСУ и бандформирования на Банковой, реализовать в Белоруссии какую-либо авантюру, может быть, различного рода авантюру, в том числе и военную". При этом Захарова подчеркнула, что Российская Федерация в соответствии с подписанным декабре договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства "окажет своему союзнику все необходимое содействие в устранении как внутренних, так и внешних угроз". Вместе с тем она предупредила, что организаторов и исполнителей любых агрессивных действия в отношении Белоруссии ожидают "самые пагубные последствия".
https://1prime.ru/20241221/druzhba-853768463.html
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мария захарова, запад, белоруссия
Политика, Мария Захарова, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ
В МИД РФ заявили о возможной "авантюре" Запада на выборах в Белоруссии
МИД РФ не исключает "авантюру" Запада на предстоящих выборах в Белоруссии
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия допускает, что Запад может предпринять "новые попытки" реализовать "авантюру" в Белоруссии в контексте предстоящих выборов. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В частности, она заявила: "Нельзя исключать и новых попыток Запада, в том числе через подконтрольные им ВСУ и бандформирования на Банковой, реализовать в Белоруссии какую-либо авантюру, может быть, различного рода авантюру, в том числе и военную".
При этом Захарова подчеркнула, что Российская Федерация в соответствии с подписанным декабре договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства "окажет своему союзнику все необходимое содействие в устранении как внутренних, так и внешних угроз".
Российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию по "Дружбе"
Вместе с тем она предупредила, что организаторов и исполнителей любых агрессивных действия в отношении Белоруссии ожидают "самые пагубные последствия".