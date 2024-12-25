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Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию на четверть

Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию на четверть - 25.12.2024, ПРАЙМ

Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию на четверть

Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию сразу на четверть - до 6,9 тысячи тонн, что является рекордом для этого месяца, следует из анализа РИА... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T06:16+0300

2024-12-25T06:16+0300

2024-12-25T06:16+0300

экономика

россия

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армения

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию сразу на четверть - до 6,9 тысячи тонн, что является рекордом для этого месяца, следует из анализа РИА Новости данных местной таможни. Так, в конце осени Россия увеличила закупки грузинских мандаринов до 6,9 тысячи тонн против 5,5 тысячи годом ранее. Это стало максимальным объемом поставок для ноября за последние десять лет (более ранние данные страна не публикует), предыдущий рекорд был в 2021 году на уровне 6,7 тысячи тонн. При этом и стоимость импорта выросла примерно на четверть и составила максимальные для конца осени 4,3 миллиона долларов. Россия является основным рынком для грузинских мандаринов: в ноябре на нашу страну пришлось почти 73% всего экспорта местных фермеров. Еще четверть, или 2,3 тысячи тонн, отправились в Армению. Примерно 3%, или 278 тонн получила Украина, менее 1% ушло в Белоруссию (40 тонн) и Монголию (20 тонн). С начала года Грузия поставила за рубеж 25,1 тысячи тонн мандаринов, нарастив поставки почти вдвое год к году. Стоимость импорта выросла до 14,9 миллиона долларов с 7,9 миллиона годом ранее. В Россию отправилось 71% всего грузинского экспорта - это максимальное значение с 2015 года (74%).

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россия, грузия, москва, армения