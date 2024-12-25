https://1prime.ru/20241225/lavrov-853857208.html

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США - 25.12.2024, ПРАЙМ

Лавров пошутил о строительстве бункеров в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на "России 1" пошутил о том, что Москва готова сделать все возможное, чтобы американцы и... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:04+0300

2024-12-25T14:04+0300

2024-12-25T14:04+0300

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на "России 1" пошутил о том, что Москва готова сделать все возможное, чтобы американцы и жители западных стран не тратили деньги на строительство бункеров. "Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров", - отметил Лавров, комментируя сообщения о том, что в США и других западных странах некоторые люди уже начинают строить бункеры на случай ядерной войны. Он также иронично добавил, что Москва была бы готова помочь западным налогоплательщикам сэкономить на этих бункерах. 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что перед тем как вернуться к обсуждению, необходимо понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть общий ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве ответной меры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, а также отозвал визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций в рамках ДСНВ, и заявил об отказе выдавать новые. Кроме того, США сообщили о прекращении предоставления России телеметрической информации, касающейся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855334.html

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россия, сша, сергей лавров