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Лавров пошутил о строительстве бункеров в США - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Лавров пошутил о строительстве бункеров в США
Лавров пошутил о строительстве бункеров в США - 25.12.2024, ПРАЙМ
Лавров пошутил о строительстве бункеров в США
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на "России 1" пошутил о том, что Москва готова сделать все возможное, чтобы американцы и... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:04+0300
2024-12-25T14:04+0300
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на "России 1" пошутил о том, что Москва готова сделать все возможное, чтобы американцы и жители западных стран не тратили деньги на строительство бункеров. "Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров", - отметил Лавров, комментируя сообщения о том, что в США и других западных странах некоторые люди уже начинают строить бункеры на случай ядерной войны. Он также иронично добавил, что Москва была бы готова помочь западным налогоплательщикам сэкономить на этих бункерах. 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что перед тем как вернуться к обсуждению, необходимо понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть общий ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве ответной меры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, а также отозвал визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций в рамках ДСНВ, и заявил об отказе выдавать новые. Кроме того, США сообщили о прекращении предоставления России телеметрической информации, касающейся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
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россия, сша, сергей лавров
РОССИЯ, США, Сергей Лавров
14:04 25.12.2024
 
Лавров пошутил о строительстве бункеров в США

Лавров: Россия готова помочь американцам сэкономить на строительстве бункеров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на "России 1" пошутил о том, что Москва готова сделать все возможное, чтобы американцы и жители западных стран не тратили деньги на строительство бункеров.
"Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров", - отметил Лавров, комментируя сообщения о том, что в США и других западных странах некоторые люди уже начинают строить бункеры на случай ядерной войны.
Он также иронично добавил, что Москва была бы готова помочь западным налогоплательщикам сэкономить на этих бункерах.
21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора.
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13:40
Он отметил, что перед тем как вернуться к обсуждению, необходимо понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть общий ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве ответной меры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, а также отозвал визы, выданные российским специалистам для проведения инспекций в рамках ДСНВ, и заявил об отказе выдавать новые.
Кроме того, США сообщили о прекращении предоставления России телеметрической информации, касающейся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
 
РОССИЯСШАСергей Лавров
 
 
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