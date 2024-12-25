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Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО
Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО
Если Банк России примет решение об изменении тарифного коридора или вовсе отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения информационной системы страхования,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:58+0300
2024-12-25T16:58+0300
россия
осаго
банк россии
нсис
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Если Банк России примет решение об изменении тарифного коридора или вовсе отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения информационной системы страхования, оператором которой выступает Национальная страховая информационная система (НСИС), будет меньше контроля, заявили РИА Новости в НСИС. "Сейчас НСИС обязан контролировать соблюдение страховщиками тарифного коридора. Договор ОСАГО не может быть заключен, если премия по договору не соответствует пороговым значениям тарифного коридора. В том случае если ЦБ примет решение об изменении тарифного коридора или отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения функционирования АИС страхования просто будет меньше контролей - НСИС не нужно будет контролировать соблюдение страховщиками параметров по тарифам", – говорится в сообщении НСИС для агентства. Ранее в среду глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям" заявил, что страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Он напомнил, что в целом стоимость деталей за уходящий год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, через какое-то время повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину, либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей, делает вывод он.
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россия, осаго, банк россии, нсис
РОССИЯ, ОСАГО, Банк России, НСИС
16:58 25.12.2024
 
Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО

НСИС: расширение тарифного коридора в ОСАГО снизит контрольную нагрузку на НСИС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Если Банк России примет решение об изменении тарифного коридора или вовсе отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения информационной системы страхования, оператором которой выступает Национальная страховая информационная система (НСИС), будет меньше контроля, заявили РИА Новости в НСИС.
"Сейчас НСИС обязан контролировать соблюдение страховщиками тарифного коридора. Договор ОСАГО не может быть заключен, если премия по договору не соответствует пороговым значениям тарифного коридора. В том случае если ЦБ примет решение об изменении тарифного коридора или отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения функционирования АИС страхования просто будет меньше контролей - НСИС не нужно будет контролировать соблюдение страховщиками параметров по тарифам", – говорится в сообщении НСИС для агентства.
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23 декабря, 17:06
Ранее в среду глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям" заявил, что страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса.
Он напомнил, что в целом стоимость деталей за уходящий год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, через какое-то время повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину, либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей, делает вывод он.
 
РОССИЯОСАГОБанк РоссииНСИС
 
 
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