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Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО

Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО

Если Банк России примет решение об изменении тарифного коридора или вовсе отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения информационной системы страхования,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T16:58+0300

2024-12-25T16:58+0300

2024-12-25T16:58+0300

россия

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Если Банк России примет решение об изменении тарифного коридора или вовсе отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения информационной системы страхования, оператором которой выступает Национальная страховая информационная система (НСИС), будет меньше контроля, заявили РИА Новости в НСИС. "Сейчас НСИС обязан контролировать соблюдение страховщиками тарифного коридора. Договор ОСАГО не может быть заключен, если премия по договору не соответствует пороговым значениям тарифного коридора. В том случае если ЦБ примет решение об изменении тарифного коридора или отказе от тарификации ОСАГО, то с точки зрения функционирования АИС страхования просто будет меньше контролей - НСИС не нужно будет контролировать соблюдение страховщиками параметров по тарифам", – говорится в сообщении НСИС для агентства. Ранее в среду глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям" заявил, что страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Он напомнил, что в целом стоимость деталей за уходящий год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, через какое-то время повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину, либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей, делает вывод он.

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россия, осаго, банк россии, нсис