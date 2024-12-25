https://1prime.ru/20241225/ukraina-853847056.html

На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому

На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому - 25.12.2024, ПРАЙМ

На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому

Слова спецпосланника вновь избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте вызвали негативные ожидания у Владимира Зеленского,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:55+0300

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россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Слова спецпосланника вновь избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте вызвали негативные ожидания у Владимира Зеленского, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Для Зеленского это конечно "приятные новости", — следует из публикации. Ранее Келлог рассказал о своих планах добиться урегулирования украинского кризиса мирным путем. По его словам, команда лидера американской президентской гонки проинформирована о прошлом опыте мирных инициатив и что у Трампа есть свои соображения о том, как можно "положить этому конец". Спецпосланник нового главы Белого дома уточнил, что Москва и Киев готовы к переговорам для разрешения конфликта. В то же время он не исключил возможности, что Трамп сможет разрешить украинский конфликт до конца текущего года. Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США стремится как можно скорее завершить конфликт" на Украине.

https://1prime.ru/20241224/medvedchuk-853822897.html

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россия, украина, владимир зеленский