https://1prime.ru/20241225/ukraina-853847056.html
На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому
На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому - 25.12.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому
Слова спецпосланника вновь избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте вызвали негативные ожидания у Владимира Зеленского,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:55+0300
2024-12-25T10:55+0300
2024-12-25T11:10+0300
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Слова спецпосланника вновь избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте вызвали негативные ожидания у Владимира Зеленского, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Для Зеленского это конечно "приятные новости", — следует из публикации. Ранее Келлог рассказал о своих планах добиться урегулирования украинского кризиса мирным путем. По его словам, команда лидера американской президентской гонки проинформирована о прошлом опыте мирных инициатив и что у Трампа есть свои соображения о том, как можно "положить этому конец". Спецпосланник нового главы Белого дома уточнил, что Москва и Киев готовы к переговорам для разрешения конфликта. В то же время он не исключил возможности, что Трамп сможет разрешить украинский конфликт до конца текущего года. Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США стремится как можно скорее завершить конфликт" на Украине.
https://1prime.ru/20241224/medvedchuk-853822897.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Украине раскрыли, какой сигнал Келлог послал Зеленскому
Нардеп Дмитрук: слова Келлога об Украине стали плохой новостью для Зеленского
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Слова спецпосланника вновь избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте вызвали негативные ожидания у Владимира Зеленского, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Для Зеленского это конечно "приятные новости", — следует из публикации.
Ранее Келлог рассказал о своих планах добиться урегулирования украинского кризиса мирным путем. По его словам, команда лидера американской президентской гонки проинформирована о прошлом опыте мирных инициатив и что у Трампа есть свои соображения о том, как можно "положить этому конец".
Спецпосланник нового главы Белого дома уточнил, что Москва и Киев готовы к переговорам для разрешения конфликта. В то же время он не исключил возможности, что Трамп сможет разрешить украинский конфликт до конца текущего года.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США стремится как можно скорее завершить конфликт" на Украине.
Медведчук попросил Бельгию завести уголовное дело против Зеленского