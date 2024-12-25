https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855334.html

Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы"

Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы" - 25.12.2024, ПРАЙМ

Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы"

Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Об этом сообщил министр... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:40+0300

2024-12-25T13:40+0300

2024-12-25T13:40+0300

политика

россия

украина

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1"."Когда у него пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы", - заявил глава внешнеполитического ведомства.Позже Зеленский заявил, что Москва может быть приглашена на второй саммит, когда ультиматум будет готов. Лавров отметил, что сравнивая оба заявления, можно сделать вывод, что Зеленский в первом высказывании указал название и смысл второго саммита.

https://1prime.ru/20241122/lavrov-853023308.html

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россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский