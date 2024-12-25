Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы" - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855334.html
Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы"
Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы" - 25.12.2024, ПРАЙМ
Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы"
Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Об этом сообщил министр... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:40+0300
2024-12-25T13:40+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1"."Когда у него пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы", - заявил глава внешнеполитического ведомства.Позже Зеленский заявил, что Москва может быть приглашена на второй саммит, когда ультиматум будет готов. Лавров отметил, что сравнивая оба заявления, можно сделать вывод, что Зеленский в первом высказывании указал название и смысл второго саммита.
https://1prime.ru/20241122/lavrov-853023308.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2055:1541_1920x0_80_0_0_aafa7a74e7216274d09c7613dcd32e0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
13:40 25.12.2024
 
Лавров ответил на предложение Зеленского послать Россию на "три буквы"

Лавров: Зеленский обозначил смысл саммита по Украине, когда послал РФ на "три буквы"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".
"Когда у него пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Позже Зеленский заявил, что Москва может быть приглашена на второй саммит, когда ультиматум будет готов. Лавров отметил, что сравнивая оба заявления, можно сделать вывод, что Зеленский в первом высказывании указал название и смысл второго саммита.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
22 ноября, 14:41
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала