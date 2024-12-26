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В ЦБ обозначили долю альтернативных картам оплат в России

В ЦБ обозначили долю альтернативных картам оплат в России - 26.12.2024, ПРАЙМ

В ЦБ обозначили долю альтернативных картам оплат в России

Доля альтернативных картам безналичных способов оплаты в России - через приложения банков, по QR-коду, биометрии, Системе быстрых платежей (СБП) и в цифровых... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:29+0300

2024-12-26T12:29+0300

2024-12-26T12:29+0300

банк россии

россия

оплата

биометрия

сбп

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля альтернативных картам безналичных способов оплаты в России - через приложения банков, по QR-коду, биометрии, Системе быстрых платежей (СБП) и в цифровых рублях - в настоящее время составляет не более 10%, а к концу 2027 года она достигнет около 15%, сообщил ЦБ РФ. "Ожидается, что доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, к концу 2027 года составит около 15%. Сейчас оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях совокупно не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан", - говорится в сообщении. ЦБ указывает, что еще пять–семь лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. "При этом наша задача - дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент. Мы будем следить за динамикой развития всех составляющих этого индикатора. Он отражает, насколько востребованы и практически используются новые способы оплаты, которые предлагаются на рынке", - приводятся в сообщении слова директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной. Доля безналичных платежей в розничном обороте на начало 2024 года составляла 83,4%, а по итогам девяти месяцев достигла 85,3%. Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди стран с развитыми платежными рынками, указывает ЦБ в основных направлениях развития национальной платежной системы до 2027 года.

https://1prime.ru/20241225/bank-rossii-853849617.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оплата, биометрия, сбп