https://1prime.ru/20241226/ukraina-853875846.html

"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева

"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева

В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:00+0300

2024-12-26T11:00+0300

2024-12-26T11:14+0300

россия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер, написав об этом в соцсети X.Таким образом эксперт ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам."Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер, добавив, что это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.Ранее в середине декабря Соединенные Штаты объявили предоставление Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств. До этого об этом же говорил американский предприниматель Илон Маск.

https://1prime.ru/20241225/ukraina-853846909.html

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россия, украина, военная помощь украине