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"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:00+0300
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украина
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер, написав об этом в соцсети X.Таким образом эксперт ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам."Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер, добавив, что это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.Ранее в середине декабря Соединенные Штаты объявили предоставление Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств. До этого об этом же говорил американский предприниматель Илон Маск.
https://1prime.ru/20241225/ukraina-853846909.html
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россия, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
11:00 26.12.2024 (обновлено: 11:14 26.12.2024)
 
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева

Риттер: Украины не будет, а ее долги лягут на США

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер, написав об этом в соцсети X.
Таким образом эксперт ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам.
"Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер, добавив, что это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.
Ранее в середине декабря Соединенные Штаты объявили предоставление Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств. До этого об этом же говорил американский предприниматель Илон Маск.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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