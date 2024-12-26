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"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:00+0300
2024-12-26T11:00+0300
2024-12-26T11:14+0300
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер, написав об этом в соцсети X.Таким образом эксперт ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам."Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер, добавив, что это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.Ранее в середине декабря Соединенные Штаты объявили предоставление Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств. До этого об этом же говорил американский предприниматель Илон Маск.
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россия, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
Риттер: Украины не будет, а ее долги лягут на США
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ.
В конечном счете Соединенным Штатам придется взять на себя долги Украины, которая сама по себе перестанет существовать. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер, написав об этом в соцсети X
.
Таким образом эксперт ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам.
"Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер, добавив, что это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.
Ранее в середине декабря Соединенные Штаты объявили предоставление Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств. До этого об этом же говорил американский предприниматель Илон Маск.
На Украине предложили способ разрешения конфликта