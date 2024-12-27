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Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России - 27.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен начала запасаться продуктами первой необходимости, опасаясь нападения России. Об этом она рассказала в беседе с... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T14:06+0300
2024-12-27T14:06+0300
политика
россия
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нато
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен начала запасаться продуктами первой необходимости, опасаясь нападения России. Об этом она рассказала в беседе с телерадиокомпанией DR."Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - отметила он.Датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями распространило рекомендации среди населения о подготовке к кризисным ситуациям, включая запасы еды, воды, лекарств, предметов личной гигиены и других необходимых вещей.Фредериксен отметила, что делает запасы не из-за конкретного ожидания нападения, а из-за угрозы кибер- или гибридной атаки. В качестве угрозы она отметила Россию.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и обвинил западных политиков в использовании вымышленной российской угрозы для отвлечения от внутренних проблем.
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россия, дания, нато
Политика, РОССИЯ, ДАНИЯ, НАТО
14:06 27.12.2024
 
Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России

Премьер Фредериксен заявила, что запаслась консервами, испугавшись атак России

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен начала запасаться продуктами первой необходимости, опасаясь нападения России. Об этом она рассказала в беседе с телерадиокомпанией DR.
"Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - отметила он.
Датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями распространило рекомендации среди населения о подготовке к кризисным ситуациям, включая запасы еды, воды, лекарств, предметов личной гигиены и других необходимых вещей.
Фредериксен отметила, что делает запасы не из-за конкретного ожидания нападения, а из-за угрозы кибер- или гибридной атаки. В качестве угрозы она отметила Россию.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и обвинил западных политиков в использовании вымышленной российской угрозы для отвлечения от внутренних проблем.
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