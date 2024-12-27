https://1prime.ru/20241227/medvedev-853898838.html
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США
Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:50+0300
2024-12-27T09:50+0300
2024-12-27T09:50+0300
политика
россия
сша
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3ca752825644d009a456ab185249acb.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - отметил политик.По словам Медведева, по окончании гибридной войны Запада против России Москва может игнорировать американскую сторону, так как дружбы с ней не предвидится. Политик также подчеркнул, что Москва в перспективе сможет простить те государства, которые подверглись давлению англосаксов и участвовали в антироссийской кампании.
https://1prime.ru/20241226/napadki-853885559.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_766cab4312f11e8828a3b8fc7e289662.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США
Медведев: прямой конфликт России и США перерастет в мировую ядерную войну
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - отметил политик.
По словам Медведева, по окончании гибридной войны Запада против России Москва может игнорировать американскую сторону, так как дружбы с ней не предвидится.
Политик также подчеркнул, что Москва в перспективе сможет простить те государства, которые подверглись давлению англосаксов и участвовали в антироссийской кампании.
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России