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"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США
Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:50+0300
2024-12-27T09:50+0300
политика
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - отметил политик.По словам Медведева, по окончании гибридной войны Запада против России Москва может игнорировать американскую сторону, так как дружбы с ней не предвидится. Политик также подчеркнул, что Москва в перспективе сможет простить те государства, которые подверглись давлению англосаксов и участвовали в антироссийской кампании.
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россия, сша, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
09:50 27.12.2024
 
"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США

Медведев: прямой конфликт России и США перерастет в мировую ядерную войну

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаседание программной комиссии партии "Единая Россия"
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - отметил политик.
По словам Медведева, по окончании гибридной войны Запада против России Москва может игнорировать американскую сторону, так как дружбы с ней не предвидится.
Политик также подчеркнул, что Москва в перспективе сможет простить те государства, которые подверглись давлению англосаксов и участвовали в антироссийской кампании.
США - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России
Вчера, 16:15
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Медведев
 
 
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