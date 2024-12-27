https://1prime.ru/20241227/medvedev-853898838.html

"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США

"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Дружбы не предвидится". Медведев высказался о ядерной войне с США

Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:50+0300

2024-12-27T09:50+0300

2024-12-27T09:50+0300

политика

россия

сша

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3ca752825644d009a456ab185249acb.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном в случае возникновения может перерасти в глобальную ядерную войну. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Воевать с Америкой накладно – прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну", - отметил политик.По словам Медведева, по окончании гибридной войны Запада против России Москва может игнорировать американскую сторону, так как дружбы с ней не предвидится. Политик также подчеркнул, что Москва в перспективе сможет простить те государства, которые подверглись давлению англосаксов и участвовали в антироссийской кампании.

https://1prime.ru/20241226/napadki-853885559.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий медведев