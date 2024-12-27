https://1prime.ru/20241227/medvedev-853899067.html
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами - 27.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:56+0300
2024-12-27T09:56+0300
2024-12-27T09:56+0300
россия
украина
европа
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_5efc8dbb5d70a9f3f15034e22f8895a7.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. В этой связи лидер фракции "Единая Россия" заявил, что за это Европу нужно наказать всеми возможными способами. По его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам, которые происходят в европейском регионе.Кроме того, Медведев добавил, что страны Европы несут ответственность за срыв стамбульских переговоров об украинском урегулировании, а также отметил "бездарную санкционную кампанию", которая принесла европейцам колоссальные убытки.
https://1prime.ru/20241226/gaz-853891315.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6aa28889e64362191071ddd30d0be1dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Медведев: Европа должна быть наказана, нужно помогать деструктивным процессам
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В этой связи лидер фракции "Единая Россия" заявил, что за это Европу нужно наказать всеми возможными способами. По его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам, которые происходят в европейском регионе.
Кроме того, Медведев добавил, что страны Европы несут ответственность за срыв стамбульских переговоров об украинском урегулировании, а также отметил "бездарную санкционную кампанию", которая принесла европейцам колоссальные убытки.
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину