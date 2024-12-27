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Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами - 27.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:56+0300
2024-12-27T09:56+0300
россия
украина
европа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. В этой связи лидер фракции "Единая Россия" заявил, что за это Европу нужно наказать всеми возможными способами. По его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам, которые происходят в европейском регионе.Кроме того, Медведев добавил, что страны Европы несут ответственность за срыв стамбульских переговоров об украинском урегулировании, а также отметил "бездарную санкционную кампанию", которая принесла европейцам колоссальные убытки.
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россия, украина, европа, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Медведев
09:56 27.12.2024
 
Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами

Медведев: Европа должна быть наказана, нужно помогать деструктивным процессам

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В этой связи лидер фракции "Единая Россия" заявил, что за это Европу нужно наказать всеми возможными способами. По его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам, которые происходят в европейском регионе.
Кроме того, Медведев добавил, что страны Европы несут ответственность за срыв стамбульских переговоров об украинском урегулировании, а также отметил "бездарную санкционную кампанию", которая принесла европейцам колоссальные убытки.
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РОССИЯУКРАИНАЕВРОПАДмитрий Медведев
 
 
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