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Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами

Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами - 27.12.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами

Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:56+0300

2024-12-27T09:56+0300

2024-12-27T09:56+0300

россия

украина

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европейский союз показал себя в качестве главного оплота русофобии, он кормит оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. В этой связи лидер фракции "Единая Россия" заявил, что за это Европу нужно наказать всеми возможными способами. По его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам, которые происходят в европейском регионе.Кроме того, Медведев добавил, что страны Европы несут ответственность за срыв стамбульских переговоров об украинском урегулировании, а также отметил "бездарную санкционную кампанию", которая принесла европейцам колоссальные убытки.

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украина

европа

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россия, украина, европа, дмитрий медведев